Η Τουρκία αλλάζει την ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά την κρίση των funds

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SPK), διορίζοντας τον Μουχσίν Ατσί ως νέο πρόεδρο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην κρίση επενδυτικών κεφαλαίων που συγκλόνισε τις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας. Οι νέοι διορισμοί ανακοινώθηκαν επίσημα νωρίς σήμερα, 1η Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι νέοι διορισμοί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο Μουχσίν Ατσί, ο οποίος προηγουμένως κατείχε τη θέση του επικεφαλής του εθνικού φοροελεγκτικού σώματος, αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στόχος του διορισμού του είναι να συμβάλει ενεργά στη διαχείριση των επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης που έπληξε τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διόρισε και άλλα νέα πρόσωπα στη ρυθμιστική αρχή. Συγκεκριμένα, ο Ερσίν Μπασάρ Εκμεκτσί, ένας έμπειρος ερευνητής οικονομικών εγκλημάτων, αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή του Ατσί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, η οικονομολόγος Γιασμίν Γκιριτζί ορίστηκε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ρυθμιστικής αρχής.

Η κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων και οι επιπτώσεις της

Η αναδιάρθρωση της ηγεσίας της SPK έρχεται στον απόηχο μιας σοβαρής κρίσης, η οποία ξεκίνησε όταν ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια βρέθηκαν σε αδυναμία να ικανοποιήσουν τα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από τους επενδυτές τους. Αυτή η αδυναμία οδήγησε σε μαζική αποχώρηση επενδυτών από την αγορά, προκαλώντας σημαντική πτώση στο χρηματιστήριο της χώρας.

Επικριτές της προηγούμενης διοίκησης έχουν εκφράσει ερωτήματα σχετικά με το αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει την εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης είχε μάλιστα χαρακτηρίσει το φαινόμενο ως «σχήμα τύπου Ponzi», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στόχοι της νέας διοίκησης και προηγούμενες απομακρύνσεις

Σύμφωνα με δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η νέα διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να ενισχύσει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της εποπτείας. Επιπλέον, βασικοί στόχοι είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά και η αποτελεσματικότερη προστασία των επενδυτών από παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Οι αλλαγές στην κορυφή της SPK είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν είχε απομακρύνει τον προηγούμενο επικεφαλής, Μαχμούτ Σουτσού, στις 20 Οκτωβρίου. Ο Σουτσού είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής για περίπου πέντε μήνες πριν από την απομάκρυνσή του.

Έρευνες και προσαγωγές στελεχών

Οι εισαγγελικές αρχές της Τουρκίας διεξάγουν έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας κατά πόσον ο προκάτοχος του Μαχμούτ Σουτσού, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ, παρέλειψε να ασκήσει επαρκή εποπτεία. Οι έρευνες εστιάζουν σε κεφάλαια των οποίων οι αστρονομικές αποδόσεις είχαν προκαλέσει υποψίες αρκετούς μήνες πριν από την εκδήλωση της κρίσης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, υπήρξαν και προσαγωγές υψηλόβαθμων στελεχών. Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Εργκιούν, προσήχθη από τις δυνάμεις ασφαλείας αργά το Σάββατο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η προσαγωγή του Εργκούν ακολούθησε τη σύλληψη του Ταχά Τσακμάκ, ο οποίος ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος της κρατικής ασφαλιστικής εταιρείας Turkiye Sigorta.

Με πληροφορίες από: Newsit