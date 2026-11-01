Το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η χρηματιστηριακή αξία των ρόστερ και οι πιθανές ενδεκάδες

Το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της φετινής σεζόν είναι γεγονός, καθώς σήμερα, 1η Νοεμβρίου, στις 19:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League και φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με ανανεωμένα ρόστερ σε σχέση με την τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Μάιο. Το διακύβευμα είναι σημαντικό και για τους δύο συλλόγους.

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι παίκτες του Παναθηναϊκού στοχεύουν σε ένα ακόμα τρίποντο, το οποίο θα τους επιτρέψει να αυξήσουν τη διαφορά τους από τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα των «Πρασίνων» επιδιώκει να διατηρήσει την πρωτοπορία της στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του Μάρκο Νίκολιτς, θα αναζητήσει το «διπλό» στην έδρα του Παναθηναϊκού. Στόχος της Ένωσης είναι να συνεχίσει το αήττητο σερί της στη διοργάνωση για τη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας την καλή της αγωνιστική κατάσταση.

Η οικονομική αξία των ρόστερ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρέχει το Transfermarkt, παρατηρείται μια οικονομική διαφορά στα ρόστερ των δύο αντιπάλων. Ο Παναθηναϊκός υπερτερεί ελαφρώς σε επίπεδο συνολικής χρηματιστηριακής αξίας, καθώς το ρόστερ του αποτιμάται στα 126 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, η ΑΕΚ διαθέτει ένα σύνολο παικτών του οποίου η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται στα 86 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η χρηματιστηριακή αξία και των δύο ομάδων έχει αυξηθεί σε σχέση με τη σεζόν 2024/25, με το «Τριφύλλι» να σημειώνει τη σημαντικότερη άνοδο, κυρίως λόγω των μεταγραφών που πραγματοποίησε το περασμένο καλοκαίρι.

Οι ακριβότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού

Στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβών παικτών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναΐ, του οποίου η αξία φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ, αν και άτυχος με τον τραυματισμό του, αναμένεται να επιστρέψει πιθανότατα στα playoffs του πρωταθλήματος.

Αμέσως μετά τον Ουναΐ, ακολουθούν δύο ακόμα σημαντικοί παίκτες για τους «Πράσινους». Πρόκειται για τους Σαλάχ-Εντίν και Ιμράν Λούζα, οι οποίοι αποτιμώνται στα 10 εκατομμύρια ευρώ έκαστος, συμπληρώνοντας την τριάδα των πιο ακριβών ποδοσφαιριστών του συλλόγου.

Οι κορυφαίοι σε αξία στην ΑΕΚ

Στην Ένωση, το πιο ακριβό μέλος του ρόστερ, σύμφωνα πάντα με το Transfermarkt, είναι ο Λούκα Γιόβιτς. Η αξία του Σέρβου σέντερ φορ ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον τον πολυτιμότερο παίκτη της ομάδας.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης συναντάμε τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος φαίνεται να κοστίζει 8 εκατομμύρια ευρώ. Την τριάδα των ακριβότερων παικτών της ΑΕΚ συμπληρώνουν δύο ποδοσφαιριστές που ισοβαθμούν στα 6 εκατομμύρια ευρώ, οι Μουκουντί και Κάιρινεν.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, το σύστημα 4-2-3-1 φαίνεται πως υπερισχύει στα πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, εξασφαλίζοντας σταθερότητα στην εστία.

Η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια και Σαλάχ-Εντίν. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Νίστρουπ θα επιλέξει τους Κάνγκουα και Καμάρα. Στην επίθεση, αναμένεται να αγωνιστούν οι Ταμπόρδα και Αντίνο στα πλάγια, με τον Τεττέη να έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό κορυφής, Ντέσερς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta