Αιτήσεις για αγροτικές ενισχύσεις: Επιτάχυνση ενόψει προκαταβολών τέλους Νοεμβρίου

Με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις ενισχύσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σχεδόν 477.000 αιτήσεις έχουν ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα ΟΣΔΕ, περιλαμβάνοντας οριστικές και προσωρινές δηλώσεις, καθώς και εξουσιοδοτήσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος, ενώ ο στόχος παραμένει η καταβολή των προκαταβολών έως το τέλος Νοεμβρίου.

Εντατικοί ρυθμοί υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία να δείχνουν σημαντική πρόοδο. Έως την 31η Οκτωβρίου, είχαν καταγραφεί συνολικά 476.852 αιτήσεις, σύμφωνα με δεδομένα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και την ΑΑΔΕ. Από αυτές, οι 233.763 αιτήσεις είναι ήδη οριστικές, ενώ 174.422 έχουν υποβληθεί ως προσωρινές.

Η κινητοποίηση των παραγωγών είναι εμφανής, καθώς μέσα σε μία μόνο ημέρα, στις 29 Οκτωβρίου, υποβλήθηκαν περίπου 16.500 νέες οριστικές αιτήσεις. Αυτό καταδεικνύει την προσπάθεια των δικαιούχων να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν.

Παράταση προθεσμίας και διευκολύνσεις

Προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους δικαιούχους για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η νέα καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 10 Νοεμβρίου, δίνοντας έτσι μια επιπλέον ευκαιρία στους αγρότες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Παράλληλα με την παράταση, προβλέπονται και συγκεκριμένες διευκολύνσεις ως προς την τεκμηρίωση των αγροτικών ιδιοκτησιών. Συγκεκριμένα, για ιδιοκτησίες που είναι κάτω των δέκα στρεμμάτων, παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης ΚΑΕΚ ή ΑΤΑΚ. Αυτή η ρύθμιση έχει ως στόχο τον περιορισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί κατά τη συμπλήρωση και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους, απλοποιώντας τη διαδικασία.

Προβλήματα στο νέο σύστημα και συνεργασίες για επίλυση

Το νέο σύστημα υποβολής των φετινών αιτήσεων, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένες απαιτήσεις ως προς τους συστημικούς ελέγχους, την τεκμηρίωση και τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων, παρουσίασε τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα. Τα ζητήματα αυτά αναδείχθηκαν έντονα και κατά την επικοινωνία με τους εκπροσώπους των παραγωγών, οι οποίοι μετέφεραν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι αγρότες.

Για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΑΔΕ προχώρησαν σε καθημερινή συνεργασία. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και με την ενεργή συμμετοχή των Μαργαρίτη Σχοινά και Γιώργου Πιτσιλή. Η εντατική αυτή προσπάθεια είχε ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών δυσχερειών του συστήματος.

Συνεργασία με γεωτεχνικούς φορείς

Πέρα από την εσωτερική συνεργασία των κυβερνητικών φορέων, υπήρξε επίσης στενή συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ). Αυτή η διευρυμένη συνεργασία κρίθηκε απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που ανέκυψαν.

Το αντικείμενο αυτής της συνεργασίας περιλάμβανε την καταγραφή όλων των ζητημάτων που αντιμετώπιζαν οι παραγωγοί, την παροχή διευκρινίσεων σε σημεία που δημιουργούσαν σύγχυση, καθώς και την προώθηση προσαρμογών στο σύστημα και τις διαδικασίες. Όλες αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Ο στόχος των προκαταβολών του Νοεμβρίου

Βασικό ζητούμενο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς παραμένει η τήρηση του προγραμματισμού για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Το σημαντικότερο ορόσημο σε αυτόν τον προγραμματισμό είναι η πληρωμή των προκαταβολών στους δικαιούχους αγρότες έως το τέλος του Νοεμβρίου.

Τόσο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και η ΑΑΔΕ, διαβεβαιώνουν ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. Η δέσμευση αυτή προσφέρει μια σημαντική διασφάλιση στους παραγωγούς, οι οποίοι αναμένουν τις ενισχύσεις για την κάλυψη των αναγκών τους και τη συνέχιση των αγροτικών τους δραστηριοτήτων.

Με πληροφορίες από: Newsit