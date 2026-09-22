Γεμιστά Παπαδοπούλου: Νέος διαγωνισμός για ένα ταξίδι στις δεκαετίες του παρελθόντος

Τα Γεμιστά Παπαδοπούλου, αγαπημένα και διαχρονικά, προσκαλούν τους καταναλωτές σε έναν νέο διασκεδαστικό διαγωνισμό με τίτλο «Μέσα σε κάθε γενιά». Ο διαγωνισμός αυτός υπόσχεται ένα ταξίδι στις δεκαετίες του '50, του '60, του '70 και του '80, φέρνοντας τις διαφορετικές γενιές πιο κοντά μέσα από αναμνήσεις και στιλιστικές μεταμορφώσεις. Η χαρακτηριστική γεύση των Γεμιστών έχει συντροφεύσει γενιές καταναλωτών, παραμένοντας αναλλοίωτη στον χρόνο.

Ο διαγωνισμός «Μέσα σε κάθε γενιά»

Μέσα από τον διαγωνισμό «Μέσα σε κάθε γενιά», τα Γεμιστά Παπαδοπούλου καλούν τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν ποια γενιά κρύβουν μέσα τους. Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να παίξουν ένα mini game και να ανεβάσουν τη φωτογραφία τους, βλέποντας τον εαυτό τους να μεταμορφώνεται στο χαρακτηριστικό στιλ μιας άλλης δεκαετίας. Αυτή η διασκεδαστική διαδικασία επιτρέπει σε κάθε συμμετέχοντα να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο και να βιώσει την αισθητική των 50s, 60s, 70s και 80s.

Η πρωτοβουλία αυτή γιορτάζει τη διαχρονική σχέση των Γεμιστών Παπαδοπούλου με το κοινό, προσφέροντας μια ευκαιρία για ψυχαγωγία και σύνδεση μεταξύ των γενεών. Η δράση βασίζεται στην ιδέα ότι η αγαπημένη γεύση των Γεμιστών περνάει από γενιά σε γενιά, διατηρώντας την ίδια ξεχωριστή ποιότητα.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Ο διαγωνισμός «Μέσα σε κάθε γενιά» θα συνεχιστεί έως και τις 26 Οκτωβρίου 2026. Για να λάβουν μέρος, οι καταναλωτές πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα gemistapapadopoulou.gr. Εκεί, θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τον 5ψήφιο κωδικό (LOT NUMBER) που βρίσκεται στις συσκευασίες των Γεμιστών Παπαδοπούλου που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Εκτός από την αρχική συμμετοχή, οι καταναλωτές μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για κλήρωση. Απαντώντας σε ειδικά διαμορφωμένες ερωτήσεις, ανακαλύπτουν ποια γενιά τους ταιριάζει περισσότερο. Στη συνέχεια, ανεβάζοντας μια φωτογραφία τους, βλέπουν την εικόνα τους να μεταμορφώνεται στο στιλ της δεκαετίας που τους αναλογεί. Μοιράζοντας αυτό το αποτέλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξασφαλίζουν επιπλέον συμμετοχές στην κλήρωση για τα δώρα.

Μοναδικά δώρα για τους νικητές

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια σειρά από μοναδικά δώρα, εμπνευσμένα από κάθε γενιά. Κάθε εβδομάδα, δωροκάρτες Public περιμένουν τους νικητές, μαζί με ξεχωριστά αντικείμενα όπως πικάπ, soundbar, φωτογραφική μηχανή Polaroid, ηχείο, projector και GoPro.

Προς το τέλος του διαγωνισμού, τρεις μεγάλοι νικητές θα κερδίσουν από ένα iPhone 17 Pro Max. Τα δώρα αυτά έχουν επιλεγεί για να αντικατοπτρίζουν το πνεύμα και την τεχνολογία των διαφορετικών δεκαετιών, προσφέροντας στους νικητές αντικείμενα που συνδυάζουν την αναδρομή στο παρελθόν με τις σύγχρονες ανέσεις.

Οι γεύσεις των Γεμιστών που συμμετέχουν

Στον διαγωνισμό «Μέσα σε κάθε γενιά» συμμετέχουν διάφορες συσκευασίες και πολυσυσκευασίες των Γεμιστών Παπαδοπούλου, καλύπτοντας τις αγαπημένες γεύσεις των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν τον 5ψήφιο κωδικό στις συσκευασίες Γεμιστών με γεύση Σοκολάτα, Βανίλια, Φράουλα, Λεμόνι, Καρύδα, Πορτοκάλι και Μπανάνα.

Επιπλέον, στον διαγωνισμό περιλαμβάνονται και τα Mini Γεμιστά, προσφέροντας έτσι μια ευρεία επιλογή προϊόντων για τους καταναλωτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος. Η ποικιλία των γεύσεων εξασφαλίζει ότι όλοι οι λάτρεις των Γεμιστών μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το διασκεδαστικό ταξίδι στον χρόνο.

Η ιστορία της Ε.Ι. Παπαδοπούλος Α.Ε.

Η εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1922, συνεχίζει την πορεία της για 104 χρόνια λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς πορείας, έχει καταφέρει να κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων καταναλωτών, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

Πρόκειται για μια πρωτοπόρο, αμιγώς ελληνική βιομηχανία τροφίμων, η οποία διαθέτει τέσσερα εργοστάσια παραγωγής και ένα κέντρο διανομής. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους, συμβάλλοντας σημαντικά στην ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας. Η δραστηριότητά της εκτείνεται σε πέντε βασικές κατηγορίες προϊόντων: Μπισκότα, Ψωμί, Αλμυρά & Κράκερ, καθώς και Αρτοσκευ, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή παρουσία της στην καθημερινότητα των Ελλήνων.

Με πληροφορίες από: Topontiki