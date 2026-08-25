Ο νέος κύκλος του προγράμματος «ΑγροΑνέλιξη» ξεκίνησε με 15 αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

Ο έβδομος κύκλος του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης «ΑγροΑνέλιξη – Farmers of the Future» ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου, εντάσσοντας δεκαπέντε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων τόσο της πρωτογενούς παραγωγής όσο και της μεταποίησης. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή ουσιαστικής υποστήριξης και εργαλείων για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αγροδιατροφικού κλάδου.

Το πρόγραμμα «ΑγροΑνέλιξη – Farmers of the Future»

Το πρόγραμμα «ΑγροΑνέλιξη» επικεντρώνεται στην υποστήριξη μικρών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο. Μέσα από τις δράσεις του, παρέχει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εργαλεία για την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων τους, την ενίσχυση των πωλήσεών τους και την επιτυχημένη είσοδό τους σε νέες αγορές. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής επιχειρηματικής οργάνωσης των εταιρειών που συμμετέχουν, προσφέροντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση.

Οι 15 επιχειρήσεις και η γεωγραφική τους κατανομή

Στον φετινό, έβδομο κύκλο του προγράμματος, εντάχθηκαν δεκαπέντε επιχειρήσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν μετά από μια διαδικασία αξιολόγησης. Αυτές οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερα διευρυμένο παραγωγικό αποτύπωμα, καλύπτοντας ποικίλες περιοχές της χώρας και ένα ευρύ φάσμα αγροδιατροφικών προϊόντων. Από το σύνολο των συμμετοχών, οι δέκα προέρχονται από την Κρήτη, με τη συνεισφορά της ΔΕΗ, υπογραμμίζοντας την ισχυρή παρουσία του νησιού στον κλάδο.

Επιπλέον, τρεις θέσεις αφορούν επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, λαμβάνοντας υποστήριξη από το Ίδρυμα Reale. Οι υπόλοιπες δύο θέσεις καλύπτονται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ο οποίος αποτελεί και τον επιταχυντή του προγράμματος, διασφαλίζοντας την ενίσχυση και άλλων σημαντικών πρωτοβουλιών στον αγροδιατροφικό τομέα.

Αναλυτικά οι συμμετοχές από την Κρήτη

Η Κρήτη έχει ισχυρή εκπροσώπηση στον φετινό κύκλο, με δέκα επιχειρήσεις να εντάσσονται στο πρόγραμμα. Από τα Χανιά συμμετέχουν ο Ελευθέριος Μαραγκουδάκης με την «Μελισσοκομία Κρήτης», που δραστηριοποιείται στην παραγωγή μελιού, καθώς και η «The Family Farm» της Ελένης Ντουντουνάκη, με αντικείμενο τις μαρμελάδες. Επίσης από τα Χανιά, ο Ελευθέριος Παναγιωτάκης συμμετέχει με μέλι, ενώ από την Κίσαμο ο Νικόλαος Σταματάκης με σταμναγκάθι.

Στο Ηράκλειο, ο Ιωάννης Παπαδάκης εντάχθηκε με προϊόν τη σταφίδα, και η Σοφία Χριστοφοράκη με δραστηριότητα στο ελαιόλαδο. Από το Παλαίκαστρο Σητείας συμμετέχει η Μαρία Μωραΐτη με ελαιόλαδο, και από το Ρέθυμνο η Αναστασία Μπουκογιάννη με την «Nemesis Cretan Olive Oil», επίσης με ελαιόλαδο. Τέλος, στον Άγιο Νικόλαο, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς συμμετέχει με ελαιόλαδο, και από την Ιεράπετρα ο Εμμανουήλ Ματθαίου με οπωροφόρα και βότανα, συμπληρώνοντας τη δεκάδα των κρητικών συμμετοχών.

Συμμετοχές εκτός Κρήτης και το παραγωγικό τους αποτύπωμα

Εκτός της Κρήτης, ο έβδομος κύκλος του προγράμματος περιλαμβάνει επιχειρήσεις από διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας. Από τη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, η «PROSOU» της Πολυξένης Βεζιρτζόγλου συμμετέχει με αντικείμενο τα αλλαντικά, ενισχύοντας την ποικιλία των προϊόντων. Από την περιοχή Ρωμανού – Μούδρου της Λήμνου, εντάχθηκε η επιχείρηση «Μανιτάρια Λήμνου», προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση στην αγροδιατροφή.

Στη λίστα των συμμετοχών βρίσκεται επίσης η «Assea Bioenergy» από την Κω, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή κομπόστ, αναδεικνύοντας καινοτόμες πρακτικές. Από την Αμφίκλεια, το «Κτήμα Αυγερινού» συμμετέχει με προϊόν το καρύδι, ενώ από τα Κύθηρα, το «Αρτοποιείο του Καραβά» εντάχθηκε στο πρόγραμμα με το παραδοσιακό του παξιμάδι, αναδεικνύοντας τοπικές γεύσεις και παραδοσιακά προϊόντα.

Φορείς υλοποίησης και υποστήριξης

Ο επιταχυντής «ΑγροΑνέλιξη – Farmers of the Future» υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Η υλοποίηση αυτή πραγματοποιείται με την ουσιαστική συνεισφορά της ΔΕΗ, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον αγροδιατροφικό τομέα. Επιπλέον, το πρόγραμμα λαμβάνει την υποστήριξη του Ιδρύματος Reale, το οποίο αποτελεί το κοινωφελές ίδρυμα του Ομίλου Reale, μέλος του οποίου είναι και η Υδρόγειος Ασφαλιστική.

Η σημασία του προγράμματος αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτή η θεσμική υποστήριξη ενισχύει την εμβέλεια και την αξιοπιστία της πρωτοβουλίας, διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις λαμβάνουν την αναγκαία αναγνώριση και βοήθεια για την ανάπτυξή τους στον ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό κλάδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki