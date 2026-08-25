Εκτοξεύθηκαν οι τιμές της ζάχαρης στην Ινδία: Άνοδος 40% σε δύο μήνες

Σε ιστορικό υψηλό έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της ζάχαρης στην Ινδία από τα τέλη Ιουνίου έως σήμερα, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για την περίοδο των μεγάλων εορτών. Η ζήτηση για το προϊόν αυξάνεται σημαντικά αυτή την περίοδο, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών κατά τουλάχιστον 40% μέσα σε δύο μήνες. Η κατάσταση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για το κόστος των βασικών καταναλωτικών προϊόντων στη χώρα.

Η μεγάλη άνοδος των τιμών

Οι τιμές της ζάχαρης στην Ινδία έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 40% μέσα σε μόλις δύο μήνες, ξεκινώντας από τα τέλη Ιουνίου. Αυτή η απότομη άνοδος αποδίδεται κυρίως στην έντονη προετοιμασία της αγοράς για την επερχόμενη περίοδο των μεγάλων εορτών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου, η κατανάλωση και η ζήτηση για ζάχαρη αυξάνονται παραδοσιακά σε σημαντικά επίπεδα. Η εκτόξευση των τιμών έχει προκαλέσει ανησυχία στους καταναλωτές και τις αρχές, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος βασικών καταναλωτικών αγαθών, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παρέμβαση της ινδικής κυβέρνησης

Αντιμέτωπη με την εκρηκτική άνοδο των τιμών, η κυβέρνηση της Ινδίας έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην αγορά. Μία από τις βασικές κινήσεις ήταν η έγκριση αδασμολόγητων εισαγωγών 1 εκατομμυρίου τόνων ακατέργαστης ζάχαρης. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη κίνηση της χώρας εδώ και σχεδόν μία δεκαετία και έχει ως στόχο την ενίσχυση της προσφοράς και τον περιορισμό των πιέσεων στις τιμές.

Πέραν των εισαγωγών, η κυβέρνηση έχει λάβει και άλλα μέτρα για να διασφαλίσει την επάρκεια της αγοράς και να ελέγξει τις τιμές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο περιορισμός των αποθεμάτων που μπορούν να διατηρούν οι έμποροι. Συγκεκριμένα, από την 1η Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου, το όριο αποθεμάτων για τους εμπόρους έχει καθοριστεί στους 400 τόνους.

Επιπλέον, από την 1η Σεπτεμβρίου, οι μεγάλοι καταναλωτές ζάχαρης δεν θα μπορούν να διατηρούν αποθέματα που υπερβαίνουν τις 15 ημέρες κατανάλωσης. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη ρύθμιση της αγοράς και στην αποτροπή της συσσώρευσης αποθεμάτων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών.

Δεδομένα παραγωγής και αποθεμάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, η Ινδία παρήγαγε 27,9 εκατομμύρια τόνους ζάχαρης κατά την περίοδο εμπορίας που ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου. Η ετήσια κατανάλωση στη χώρα υπολογίζεται σε 28 έως 28,5 εκατομμύρια τόνους, γεγονός που υποδηλώνει μια ισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης.

Ωστότε, περίπου 3 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρης διοχετεύθηκαν στην παραγωγή αιθανόλης, ενώ περίπου 800.000 τόνοι εξήχθησαν. Οι εξαγωγές αυτές πραγματοποιήθηκαν εντός του συνολικού ορίου των 2 εκατομμυρίων τόνων που έχει επιτραπεί για εξαγωγές.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα αποθέματα με τα οποία αναμένεται να εισέλθει η χώρα στη νέα περίοδο εμπορίας υπολογίζονται σε περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους. Πρόκειται για μια σημαντική μείωση σε σύγκριση με τα 5 εκατομμύρια τόνους που υπήρχαν ένα χρόνο νωρίτερα. Παρά τη μείωση αυτή, η βιομηχανία υποστηρίζει ότι η αγορά διαθέτει επαρκείς ποσότητες για να καλύψει τις ανάγκες της.

Η θέση της βιομηχανίας και οι εκτιμήσεις

Παρά την έντονη άνοδο των τιμών της ζάχαρης, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας εμφανίζονται καθησυχαστικοί όσον αφορά την επάρκεια της αγοράς. Η Εθνική Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Ζαχαρουργείων της Ινδίας έχει διατηρήσει την εκτίμησή της για την παραγωγή της περιόδου 2025-26 στους 27,9 εκατομμύρια τόνους.

Στην εκτίμηση αυτή δεν υπολογίζονται περίπου 2,4 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρης που εκτιμάται ότι διοχετεύθηκαν στην παραγωγή αιθανόλης. Παράλληλα, τα αρχικά αποθέματα για τη νέα περίοδο υπολογίζονται σε 3,5 εκατομμύρια τόνους, ενώ η μηνιαία εγχώρια ζήτηση ανέρχεται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια τόνους.

Επιδράσεις στον πληθωρισμό

Η εξέλιξη των τιμών της ζάχαρης αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τον πληθωρισμό της χώρας. Η προηγούμενη άνοδος των τιμών είχε ήδη προκαλέσει ανησυχίες για την επίδρασή της στο γενικότερο επίπεδο των τιμών.

Οι τρέχουσες αυξήσεις, ειδικά σε ένα βασικό καταναλωτικό αγαθό όπως η ζάχαρη, αναμένεται να παρακολουθούνται στενά από τις οικονομικές αρχές, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τον δείκτη τιμών καταναλωτή και να δημιουργήσουν περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit