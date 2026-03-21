Με τις φορολογικές δηλώσεις να βρίσκονται για άλλη μια χρονιά στο επίκεντρο, οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι παγίδες που μπορεί να κοστίσουν ακριβά είναι πολλές. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ήδη ενεργοποιήσει την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων, με περίπου 1,5 εκατ. φορολογούμενους να έχουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις στη διάθεσή τους.

Προσοχή στους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Με την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης, περίπου 1,9 εκατ. ΑΦΜ θα δουν αλλαγές στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Η αλλαγή αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 1η Ιουνίου χωρίς πρόστιμο. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν αν ο δικός τους ΚΑΔ έχει αλλάξει μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις και έκπτωση φόρου

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ΑΑΔΕ προχωρά στην προσυμπλήρωση δηλώσεων για πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία τους και αν είναι σωστά, η δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026. Σε περίπτωση λαθών, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου ή τροποποιητική χωρίς κυρώσεις από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου.

Έκπτωση φόρου 4% προσφέρεται για όσους εξοφλήσουν τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων με δικαίωμα έκπτωσης παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026. Εκπτώσεις 3% και 2% προσφέρονται αντίστοιχα για δηλώσεις που οριστικοποιούνται από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, με την προϋπόθεση εφάπαξ πληρωμής του φόρου.

Νέα τεκμήρια διαβίωσης

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών και ΙΧ μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα τεκμήρια διαβίωσης. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη για κατοικίες μειώνεται από 35% σε 30%. Για τα ΙΧ, το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές CO2 ανά χιλιόμετρο, ενώ για τα παλαιότερα οχήματα ισχύει μείωση κατά 50% λόγω παλαιότητας.

Υποχρεώσεις δήλωσης Ε2 και Ε3

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ε2. Η ΑΑΔΕ έχει δημοσιεύσει νέο πρακτικό οδηγό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, παρέχοντας διευκρινίσεις σε κρίσιμα σημεία.

Αντίστοιχα, οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ε3. Πρέπει να καταχωρίσουν σωστά ειδικές επιδοτήσεις, αποζημιώσεις ή ποσά που φορολογούνται ξεχωριστά, καθώς έχουν καταργηθεί κωδικοί παλιών έκτακτων ενισχύσεων και έχουν διευρυνθεί οι δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις και καταβολή φόρου

Οι δαπάνες μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής πρέπει να καλύπτουν το 30% του ετήσιου εισοδήματος, με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ. Αν δεν καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς.

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και τις υπόλοιπες 7 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Απαλλαγή φόρου για εισοδήματα από ενοίκια

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος δικαιούνται οι φορολογούμενοι που μισθώνουν ακίνητα για τουλάχιστον έξι μήνες εντός μιας τριετίας σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το 2026 φαίνεται πιο απλή με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, αλλά δεν στερείται κινδύνων. Η προσοχή στις λεπτομέρειες και η σωστή καταγραφή των στοιχείων είναι κρίσιμες για να αποφευχθούν πρόστιμα και να αξιοποιηθούν πλήρως οι πιθανές εκπτώσεις φόρου.

Τα 10 sos των Φορολογικών Δηλώσων 2026

1. Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Με την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης, περίπου 1,9 εκατ. ΑΦΜ θα αποκτήσουν νέους ΚΑΔ. Η αλλαγή έχει ξεκινήσει και μπορεί να γίνει χωρίς πρόστιμο έως την 1η Ιουνίου.

Θα δείτε αν άλλαξε ο δικό σας ΚΑΔ μέσω:

της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου>, ή

της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, στην επιλογή Τα Μηνύματά μου.

2. Προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Είναι η τρίτη χρονιά που η ΑΑΔΕ προχωρά στην προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού για περισσότερους από 1,5 εκ. φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους.



Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της εφαρμογής myAADEapp και, εφόσον είναι σωστά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16/4/2026. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15/4/2026 ή τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις, από τις 17/4 έως τις 15/7/2026

3. Έκπτωση 4-3-2% στον φόρο εισοδήματος

Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται πως έκπτωση 3% δικαιούνται όσοι οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους το διάστημα 1/5 έως 15/6 και έκπτωση 2% δικαιούνται όσοι το κάνουν το διάστημα 16/6 έως 15/7.

Σε κάθε περίπτωση προϋπόθέση είναι να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ.

4. Νέα τεκμήρια διαβίωσης

Κέρδος από τα νέα τεκμήρια διβίωσης μπορούν να έχουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και ΙΧ.

Συγκεκριμένα, μειώνεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη:

για κατοικίες, από το 35% στο 30%.

για ΙΧ. Από 1/11/2010, το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά χιλιόμετρο. Και έως 31/10/2010, για τον υπολογισμό εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο κυβισμός του αυτοκινήτου και ενσωματώνεται στη σχετική κλίμακα η μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) λόγω παλαιότητας.

5. Υποχρέωση δήλωσης Ε2

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα θα πρέπει να υποβάλουν πρώτα το έντυπο Ε2.

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε νέο πρακτικό οδηγό (κλικ εδώ) για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν και υποχρέωση υποβολής Ε2 («Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων») παρέχοντας διευκρινίσεις σε κρίσιμα σημεία.

6. Υποχρέωση δήλωσης Ε3

Αντίστοιχα, οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να υποβάλουν πρώτα το έντυπο Ε3 αντιστοίχως.

Ωστόσο και οι παλιότεροι υπόχρεοι πρέπει να προσέξουν καθώς καταργήθηκαν κωδικοί παλιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας), διευρύνθηκαν δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων) και διαχωρίζονται σαφώς τα «Αφορολόγητα έσοδα» και τα «Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά».

Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επαγγελματίας έχει λάβει ειδική επιδότηση,αποζημίωση ή ποσό που φορολογείται ξεχωριστά,θα πρέπει να το καταχωρίσει στον σωστό κωδικό.

7. Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κάρτες, e-banking κ.λπ.) πρέπει να καλύπτουν το 30% του ετήσιου εισοδήματος, με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ.

Αν δεν καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς.

8. Καταβολή φόρου σε 8 μηνιαίες δόσεις

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 31/7/2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.

9. Απαλλαγή φόρου για εισοδήματα από ενοίκια

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος δικαιούνται οι φορολογούμενοι για μίσθωση ακινήτων για έξι τουλάχιστον μήνες, μία ή περισσότερες φορές εντός της τριετούς περιόδου, σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών του δημοσίου τομέα:

α) σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (περ.β της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 )

β) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης

γ) σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

10. Μείωση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες

Οι κωδικοί 045–046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα έτη.

Ακόμα, μειώνονται κατά 50% τα ποσά του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για αυτοαπασχολούμενους που έχουν έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμούς 501–1.500 κατοίκων ή σε οικισμούς 501–1.700 κατοίκων σε παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Μείωση 50% ισχύει και για αυτοαπασχολούμενους που εκμεταλλεύονται σχολικά κυλικεία.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 υποβάλλονται από τις 16/3/2026 έως και τις 15/7/2026.

Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και 31/7/2026.

Διαβάστε ακόμα: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων: Δημιουργούνται 2.000 θέσεις εργασίας