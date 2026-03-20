Οι τιμές των καυσίμων έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης σε πολλές περιοχές, καθώς το πετρέλαιο Μπρεντ παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτές οι αυξήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές επιβαρύνσεις στους καταναλωτές και έχουν οδηγήσει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν δράσεις για τη μείωση των τιμών.

Σημαντική αύξηση τιμών

Από την αρχή του Μαρτίου, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί, με την αμόλυβδη βενζίνη να αυξάνεται κατά 21 λεπτά το λίτρο, φτάνοντας από 1,75 ευρώ στα 1,96 ευρώ. Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, με τις τιμές να κινούνται από 1,57 ευρώ σε 1,93 ευρώ, δηλαδή 36 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει γίνει πιο ακριβό κατά 34 λεπτά, φτάνοντας το 1,52 ευρώ ανά λίτρο.

Επιπτώσεις για τους καταναλωτές

Για τον μέσο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, η αύξηση αυτή έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Για παράδειγμα, αν κάποιος έβαζε 50 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, η τιμή από 87,5 ευρώ στην αρχή του πολέμου έχει ανέβει στα 98 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,5 ευρώ. Αντίστοιχα, για το πετρέλαιο κίνησης, η τιμή έχει ανέλθει από 78,5 ευρώ σε 96,5 ευρώ, με αύξηση 18 ευρώ.

Ευρωπαϊκά μέτρα κατά των αυξήσεων

Με την κατάσταση να είναι κρίσιμη, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Στην Ιταλία, ο φόρος στα καύσιμα μειώνεται κατά 0,25 ευρώ ανά λίτρο για 20 ημέρες, ενώ στην Αυστρία η μείωση είναι 0,05 ευρώ ανά λίτρο, με στόχο να ωφελήσει τους καταναλωτές κατά 10 λεπτά. Στην Πορτογαλία, οι φόροι μειώνονται καθώς αυξάνονται τα έσοδα από ΦΠΑ, εξαιτίας των υψηλών τιμών στα καύσιμα.

Η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων συνεχίζει να επιβαρύνει τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη, προκαλώντας ανησυχία και αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράσεις. Η προσαρμογή των φόρων στα καύσιμα φαίνεται να είναι μία από τις στρατηγικές που υιοθετούν διάφορες χώρες προκειμένου να ελαφρύνουν την πίεση στην τσέπη των πολιτών.

