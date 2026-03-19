Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου: Η αύξηση τιμών τροφίμων στην Ελλάδα είναι κερδοσκοπική

Η επισιτιστική κρίση έχει προσελκύσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς οι παράγοντες που τη διαιωνίζουν γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκοι. Ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Κίντζιος, μίλησε για την κατάσταση αυτή στην εκπομπή «Ναι, μεν Αλλά», αναφέροντας τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στις τιμές των τροφίμων.

Ο κ. Κίντζιος υπογράμμισε ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί δραματικά, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και την τιμή των τροφίμων. «Αν διαβάζουμε σωστά τα στοιχεία, οι επιπτώσεις του πολέμου είναι εμφανείς. Η αύξηση των καυσίμων, που προέρχεται από την καταστροφή πετρελαιοπαραγωγικών εγκαταστάσεων καθώς και τις διαταραχές στις συγκοινωνιακές οδούς, έχει οδηγήσει σε σοβαρές δυσκολίες για χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές τροφίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για χώρες με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίμων. Όπως εξήγησε ο πρύτανης, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και η αύξηση του μεταφορικού κόστους καθιστούν δύσκολη τη μεταφορά τροφίμων. «Εδώ λοιπόν, έχουμε όντως τον κίνδυνο της άμεσης επισιτιστικής κρίσης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό δεν αφορά χώρες όπως η Ελλάδα που είναι ανεπτυγμένες.

Κερδοσκοπία στις τιμές των τροφίμων

Ο κ. Κίντζιος αναφέρθηκε επίσης στην κερδοσκοπία που παρατηρείται στις τιμές των τροφίμων. «Η αύξηση των τιμών δεν δικαιολογείται», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες έχουν ήδη προμηθευτεί τα βασικά εφόδια όπως λιπάσματα και φυτοφάρμακα πριν από τις πρόσφατες αυξήσεις. «Θα πρέπει να περιμένουμε μια πραγματική αύξηση του κόστους παραγωγής γύρω στο 15% λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας», πρόσθεσε.

Η δήλωσή του αυτή ενισχύει την άποψη ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα φυσικών ή αναγκαίων αυξήσεων, αλλά μάλλον μιας κερδοσκοπικής προσέγγισης που εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες που αντιμετωπεί η αγορά.

Η ανάλυση του πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για προσεκτική παρακολούθηση των αγορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η κερδοσκοπία στις τιμές των τροφίμων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία, ειδικά σε μια εποχή που οι πόροι είναι περιορισμένοι. Είναι κρίσιμο να εξεταστούν οι λόγοι πίσω από τις αυξήσεις και να ληφθούν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών.

