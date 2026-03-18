Η τιμή της βενζίνης συνεχώς αυξάνεται, με πολλές περιοχές της χώρας να καταγράφουν τιμές που ξεπερνούν τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν μόνο στα καύσιμα, αλλά θα επηρεάσουν και την αγορά τροφίμων. Οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων βρίσκονται σε τροχιά κινητοποιήσεων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο πλαφόν που έχει επιβληθεί στις τιμές των καυσίμων.

Αντίκτυποι και αντιδράσεις από τους πρατηριούχους

Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), μίλησε στο Kontra για την κατάσταση στην αγορά, επισημαίνοντας τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες διαμορφώνονται σχεδόν καθημερινά. Οι πρατηριούχοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στρέφουν την κοινή γνώμη εναντίον τους.

Η ΠΟΠΕΚ έχει εκφράσει έντονα την αντίθεσή της στο μέτρο του πλαφόν από την αρχή, υποστηρίζοντας πως αυτό δημιουργεί μια λανθασμένη εικόνα στην κοινωνία και πλήττει την αξιοπιστία τους. Σύμφωνα με την ομοσπονδία, οι πρατηριούχοι προσπαθούν να συγκρατήσουν τις λιανικές τιμές, οι οποίες αυξάνονται με ρυθμό που δεν ανταγωνίζεται την αύξηση των τιμών προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Προβληματισμός για το μέλλον

Οι αντιδράσεις των πρατηριούχων και οι κινητοποιήσεις τους υπογραμμίζουν τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η αγορά, αλλά και οι καταναλωτές. Η επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναστάτωση και επιφυλακτικότητα, με τους ιδιοκτήτες πρατηρίων να δηλώνουν ότι οι πολιτικές αυτές δεν συνάδουν με την πραγματικότητα της αγοράς και τις ανάγκες τους.

