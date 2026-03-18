Πρόκληση και σημασία της φορολογικής δήλωσης

Η διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης κάθε χρόνο είναι μία από τις πιο απαιτητικές για τους φορολογούμενους στην Ελλάδα. Ακολουθείται από μια σειρά ιδιαιτεροτήτων και τεχνικών λεπτομερειών που συχνά προκαλούν σύγχυση. Από την επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων μέχρι τη σωστή δήλωση της κατοικίας και την αναφορά εισοδημάτων, οι λεπτομέρειες αυτές απαιτούν προσοχή ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή και τροποποιητικές δηλώσεις.Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει συγκεντρώσει τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βοηθώντας τους φορολογούμενους να διαχειριστούν καλύτερα την υποχρέωσή τους.

Σημαντικά σημεία κατά την υποβολή

Ορισμένα σημεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διαδικασία υποβολής. Ιδιαίτερα προβλήματα που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση, οι δηλώσεις κατοικιών, οι μισθώσεις και ειδικές περιπτώσεις όπως τα αναδρομικά και οι ασφαλιστικές εισφορές είναι κομβικά. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, όπως το email, ο ΑΜΚΑ και ο ΙΒΑΝ, είναι επίσης καθοριστική για την ορθή υποβολή της δήλωσης.Η σωστή διαχείριση αυτών των στοιχείων μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και να αποτρέψει περιττές διαδικασίες για τους φορολογούμενους, όπως η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.

Ερωτήσεις και απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

1) Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση;

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Μοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις ανηλίκων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν στο myAADE ή να εξουσιοδοτήσουν κάποιον λογιστή για τη διαχείριση των έντυπων δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε3.2)

2) Είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας;

Ναι, η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική. Πριν από την υποβολή της δήλωσης, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ενημερωμένα στο myAADE. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα στοιχεία που σχετίζονται με την επικοινωνία με την φορολογική διοίκηση.

3) Ποιες είναι οι συνέπειες εάν δεν ενημερώσω τα στοιχεία μου;

Αν δεν ενημερωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας, μπορεί να προκύψουν προβλήματα στην παραλαβή ενημερώσεων από τη φορολογική διοίκηση, καθώς και στην αποδοχή ή επιστροφή φόρων.

4) Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά;

Τα αναδρομικά θα πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην πλατφόρμα. Είναι σημαντικό να αναγραφούν σωστά τα ποσά και οι πηγές προέλευσης.

Η ορθή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και τα λάθη που μπορεί να βαρύνουν τους φορολογούμενους. Η τακτική ενημέρωση των στοιχείων και η προσεκτική παρακολούθηση των οδηγιών της ΑΑΔΕ θα βοηθήσουν στη διαχείριση της διαδικασίας με πιο ομαλό τρόπο.

5) Έχω χωρίσει. Τι πρέπει να κάνω στη δήλωση;

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων απαιτείται ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Μόνο μετά μπορεί να διαγραφεί ο ΑΦΜ του/της πρώην συζύγου από τα στοιχεία της δήλωσης.



6) Τι γίνεται όταν ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει;

Δηλώνεται πρώτα ο θάνατος στο Μητρώο. Στη συνέχεια υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις: ο/η εν ζωή σύζυγος υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δική του/της δήλωση, ενώ για τον/την αποβιώσαντα/σα η δήλωση υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικά από τους κληρονόμους.

7) Δεν συμφωνώ με τα προ-συμπληρωμένα ποσά εισοδημάτων και φόρων. Τι κάνω;

Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη ή τον φορέα που υπέβαλε τη βεβαίωση. Αν έχει γίνει λάθος, εκείνος οφείλει να αποστείλει νέο διορθωμένο αρχείο ώστε να ενημερωθούν σωστά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία.

8) Ποιες ασφαλιστικές εισφορές συμπληρώνονται στο Ε1;

Συμπληρώνονται μόνο συγκεκριμένες εισφορές που καταβάλλει ο ίδιος ο φορολογούμενος, όπως εξαγορά χρόνου ασφάλισης ή ορισμένες ειδικές κατηγορίες εισφορών. Δεν συμπληρώνονται οι εισφορές που έχουν ήδη παρακρατηθεί από εργοδότη ή ασφαλιστικό φορέα και αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

9) Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά συντάξεων ή μισθών;

Τα αναδρομικά προηγούμενων ετών δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στο έτος που αφορούν. Για αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, όταν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής επιλογής «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

10) Πώς δηλώνεται εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης;

Στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 ανοίγει υποπίνακας όπου δηλώνεται η χώρα απόκτησης και το ποσό. Αν υπάρχουν εισοδήματα από περισσότερες χώρες, γίνεται ξεχωριστή εγγραφή για καθεμία. Αντίστοιχα δηλώνεται και ο φόρος που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή.

11) Πώς δηλώνεται η ιδιοκατοίκηση;

Στον πίνακα 5.1 επιλέγεται η διεύθυνση της κατοικίας και καταχωρούνται τα στοιχεία του ακινήτου, είτε από την περσινή δήλωση είτε από την εικόνα Ε9. Στη συνέχεια χαρακτηρίζεται ως κύρια, δευτερεύουσα κ.λπ. και μεταφέρεται στη δήλωση.

12) Άλλαξα κύρια κατοικία μέσα στο έτος. Πώς το δηλώνω;

Πρέπει να καταχωρηθούν και οι δύο κατοικίες. Η τελευταία κύρια κατοικία εμφανίζεται στον πίνακα 5.1α, ενώ η αντικειμενική δαπάνη της προηγούμενης μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς.

13) Πώς δηλώνεται η φιλοξενία;

Ο φιλοξενούμενος συμπληρώνει στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ αυτού που τον φιλοξενεί, τα τετραγωνικά, τον αριθμό παροχής ρεύματος και τους μήνες φιλοξενίας. Αν ο οικοδεσπότης έχει ήδη υποβάλει δήλωση χωρίς να έχει δηλώσει τη φιλοξενία, πρέπει πρώτα να υποβάλει τροποποιητική.

14) Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονέα σε παιδί;



Αυτός που παραχωρεί το ακίνητο το δηλώνει στο Ε2 ως δωρεάν παραχώρηση. Αυτός που κατοικεί στο ακίνητο το δηλώνει στον πίνακα 5.1α, επιλέγοντας δωρεάν παραχωρημένη κατοικία και συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του παραχωρητή.

15) Πώς δηλώνεται μισθωμένη κύρια κατοικία;

Στον πίνακα 5.1 καταχωρούνται τα στοιχεία της κατοικίας και επιλέγεται ότι είναι «μισθωμένη». Στη συνέχεια συμπληρώνεται και ο πίνακας 6.9 με τα στοιχεία του ενοικίου και του εκμισθωτή.

16) Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού παροχής ρεύματος;

Ναι, είναι υποχρεωτική. Αν το ακίνητο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής, συμπληρώνεται ο αριθμός 999999999. Αν έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, ο αριθμός παροχής παραμένει ο ίδιος και πρέπει να αναζητηθεί σε παλιούς λογαριασμούς ή στον μετρητή.

17) Πώς δηλώνω τα εξαρτώμενα τέκνα;

Τα εξαρτώμενα τέκνα δηλώνονται στον πίνακα 8.1. Για τα ενήλικα τέκνα είναι απαραίτητος ο προσωπικός ΑΦΜ. Αν το εξαρτώμενο τέκνο έχει αποκτήσει εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, πρέπει να υποβάλει πρώτα δική του δήλωση.

18) Οι κωδικοί 049-050 για τις δαπάνες προσυμπληρώνονται;

Ναι, προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία πληρωμών. Ο φορολογούμενος όμως μπορεί να τα μεταβάλει, αρκεί να μπορεί να αποδείξει τα ποσά με πρόσφορα μέσα. Στους ίδιους κωδικούς λαμβάνονται υπόψη και ορισμένες ειδικές καταβολές, όπως δόσεις δανείων, ενοίκια και διατροφή, όταν έχουν πληρωθεί με ηλεκτρονικά μέσα.

19) Χρειάζεται να δηλώσω ΙΒΑΝ;

Αν από τη δήλωση προκύπτει επιστροφή φόρου και δεν έχει ήδη δηλωθεί λογαριασμός IBAN στη Φορολογική Διοίκηση, τότε πρέπει να γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω myAADE. Χωρίς αυτόν, η επιστροφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά.

20) Τι έκπτωση έχω αν πληρώσω εφάπαξ τον φόρο;

Η έκπτωση εξαρτάται από το πότε υποβλήθηκε η δήλωση. Παρέχεται:

• 4% αν η δήλωση υποβληθεί έως 30 Απριλίου

• 3% αν υποβληθεί έως 15 Ιουνίου

• 2% αν υποβληθεί έως 15 Ιουλίου

Η έκπτωση ισχύει εφόσον ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως την προθεσμία της πρώτης δόσης.

21) Πώς δηλώνονται φιλοδωρήματα μισθωτών;

Τα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως δηλώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 6, είτε προσυμπληρωμένα είτε χειροκίνητα, ανάλογα με την ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ποσά πάνω από αυτό το όριο φορολογούνται ως πρόσθετες αποδοχές.

22) Πώς δηλώνεται η απαλλαγή εισοδήματος από εκμίσθωση κατοικίας που ήταν κενή;

Η απαλλαγή ισχύει μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως να ήταν το ακίνητο κενό για τα απαιτούμενα έτη και η νέα μίσθωση να έχει την προβλεπόμενη διάρκεια. Η σωστή αποτύπωση γίνεται πρώτα στο Ε2 με τον κατάλληλο κωδικό και στη συνέχεια το ποσό μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1.

Διαβάστε ακόμα: Σχεδόν τα μισά ηλεκτρονικά τσιγάρα στην Ευρώπη προέρχονται από γκρίζα και μαύρη αγορά