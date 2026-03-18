Στην κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ανακοινώνει ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων ύψους 5,3 δισ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν να ωφελήσουν περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, εστιάζοντας κυρίως σε ευάλωτες ομάδες, όπως οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή και μεταφορική φτώχεια.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ποικιλία δράσεων, όπως προγράμματα «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ανέγερση 2.350 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά, και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 100 ευρώ ετησίως.

Αξιοσημείωτη είναι η πρόβλεψη για την προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων και συρμών μετρό, καθώς και η δυνατότητα «κοινωνικού leasing» ηλεκτρικών οχημάτων για νοικοκυριά με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες. Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφεληθούν από επιδοτούμενη αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων, ενώ προσφέρεται πλήρης επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Οι δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου εξυπηρετούν πολλαπλούς στόχους», υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής στήριξης για τις ευάλωτες οικογένειες και τις μικρές επιχειρήσεις.

Εισοδηματικά κριτήρια και ωφελούμενοι

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα εισοδηματικά κριτήρια για τις οικογένειες είναι τα εξής:

- Μονοπρόσωπο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία: 10.500 ευρώ - Μονοπρόσωπο με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία: 13.650 ευρώ - Μονοπρόσωπο με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία: 16.650 ευρώ - Εγγάμοι χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία: 20.800 ευρώ - Εγγάμοι με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία: 27.100 ευρώ - Εγγάμοι με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 30.100 ευρώ - Εγγάμοι με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 36.400 ευρώ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι «η επίτευξη των ενεργειακών στόχων δεν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου και την κοινωνική συνοχή».

Προγράμματα του Β΄ εξαμήνου

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 αναμένονται τρία σημαντικά προγράμματα. Το πρώτο αφορά το ανανεωμένο «Εξοικονομώ», με προϋπολογισμό 1,19 εκατ. ευρώ, που θα επιτρέψει την ενεργειακή θωράκιση 62.000 νοικοκυριών. Επιπλέον, το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» με προϋπολογισμό 930 εκατ. ευρώ αναμένεται να ωφελήσει τουλάχιστον 280.000 νοικοκυριά με την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων.

Παράδειγμα δαπάνης για ένα νοικοκυριό που επιλέγει να προχωρήσει σε παρεμβάσεις αξίας 24.800 ευρώ είναι ότι θα λάβει επιδότηση 19.800 ευρώ, καταβάλλοντας μόνο 5.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων θα γίνεται μέσω του εργαλείου «on-bill financing», επιτρέποντας στα νοικοκυριά να εξοφλούν σταδιακά τις δαπάνες μέσω των λογαριασμών τους.

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και στην οικονομική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οι διαφορετικές κατηγορίες εισοδηματικών κριτηρίων δημιουργούν ευκαιρίες για την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών, ενώ η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη θέρμανση και την ψύξη θα προσφέρει και περιβαλλοντικά οφέλη. Είναι αναγκαία η παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι τους θα επιτευχθούν και θα αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην κοινωνία.

