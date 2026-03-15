Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, δίνοντας στους περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων λίγες μόλις 12 ημέρες για να εξοφλήσουν την πρώτη δόση ή να επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή έχει οριστεί για τις 31 Μαρτίου 2026. Οι ιδιοκτήτες έχουν την επιλογή να εξοφλήσουν τον φόρο είτε εφάπαξ είτε σε 12 δόσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών που ισχύει για φέτος.

Διαδικασία πρόσβασης στα εκκαθαριστικά

Η διαδικασία για την πρόσβαση στα εκκαθαριστικά είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και να ακολουθήσουν τη διαδρομή «Εφαρμογές» και μετά «Δημοφιλείς Εφαρμογές». Στη συνέχεια, θα επιλέξουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ», χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxis για να ανοίξουν το εκκαθαριστικό τους για το έτος 2026.

Πληρωμή ΕΝΦΙΑ: Εφάπαξ ή σε δόσεις

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Μαρτίου, είτε σε δόσεις. Στην περίπτωση των δόσεων, η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου και η τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2027. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι όσοι επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή δεν θα έχουν δικαίωμα σε εκπτώσεις ή κίνητρα, παρά μόνο την ευχέρεια να τακτοποιήσουν τη φορολογική τους υποχρέωση.

Απαλλαγές και εκπτώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες

Ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Αυτές περιλαμβάνουν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων τους είναι έως 150 τ.μ.

Επιπλέον, ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ως επικινδύνως ετοιμόρροπα ή έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές απαλλάσσονται του ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια. Στις περιοχές με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται πλήρως για τις κύριες κατοικίες, με προϋπόθεση η συνολική αξία να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Εκπτώσεις 50% και 20% για άλλες κατηγορίες

Φορολογούμενοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ δικαιούνται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, εφόσον οι συνθήκες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η συνολική επιφάνεια και η αντικειμενική αξία των ακινήτων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι έκπτωση έως 20% μπορεί να εξασφαλίσουν και οι φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές το 2025. Για να μπορέσουν να αποκτήσουν την έκπτωση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Διπλός ΕΝΦΙΑ για τράπεζες και servicers

Φέτος, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων θα κληθούν να πληρώσουν διπλό ΕΝΦΙΑ για περισσότερα από 19.000 ακίνητα που κατέχουν. Το συνολικό κόστος του διπλού φόρου υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να δώσει κίνητρα στις τράπεζες να «ανοίξουν» ακίνητα που παραμένουν ανεκμετάλλευτα, σε μια περίοδο που η στεγαστική αγορά αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Η αναρτημένη πληροφορία για τον ΕΝΦΙΑ του 2026 φέρνει στο προσκήνιο πολλές σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η έλλειψη εκπτώσεων για την εφάπαξ εξόφληση ίσως να αποθαρρύνει ορισμένους φορολογούμενους να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη επιλογή. Επίσης, οι απαλλαγές και οι εκπτώσεις που παρέχονται για ευαίσθητες ομάδες δείχνουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει τις οικογένειες και τους πολίτες με ειδικές ανάγκες. Η περίπτωση των τραπεζών και των servicers, που καλούνται να πληρώσουν διπλό ΕΝΦΙΑ, αναδεικνύει την ανάγκη για ενεργοποίηση της αγοράς ακινήτων και τη σημασία της στήριξης της στεγαστικής πολιτικής.

