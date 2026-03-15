Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2026 πλησιάζει και οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 υπόσχονται να επηρεάσουν σημαντικά τους φορολογούμενους. Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου μέχρι τις 15 Ιουλίου, περίπου 9 εκατομμύρια πολίτες θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι νέες ρυθμίσεις στις φορολογικές δηλώσεις επιδιώκουν να προσφέρουν ελαφρύνσεις, αλλά απαιτούν και προσοχή για να αποφευχθούν λάθη και επιβαρύνσεις.

Νέοι κωδικοί και προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Το βασικό έντυπο Ε1 έχει ανανεωθεί με νέους κωδικούς που στοχεύουν στη μείωση του φόρου και των τεκμηρίων διαβίωσης. Οι κωδικοί 045-046 αφορούν νέες μητέρες με επαγγελματική δραστηριότητα, προσφέροντας εξαιρέσεις από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα δύο επόμενα χρόνια. Ο κωδικός 079 καταργεί την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα, ενώ οι κωδικοί 419-420 σχετίζονται με ενοίκια ακινήτων εκτός κύριας κατοικίας εξαρτώμενων τέκνων.

Περίπου 2 εκατομμύρια δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, συνεχίζοντας την προσπάθεια για αυτοματοποίηση της διαδικασίας. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία για να αποφύγουν λάθη. Αν εντοπιστούν ανακρίβειες, απαιτείται επικοινωνία με τους φορείς για διορθώσεις ή υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Μέθοδοι εξόφλησης και εκπτώσεις

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει εφάπαξ με έκπτωση από 2% έως 4%, ή σε 8 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαύξηση. Οι πολίτες μπορούν επίσης να επιλέξουν έως 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή 24 έντοκες δόσεις μέσω πάγιας ρύθμισης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για την μεγαλύτερη έκπτωση του 4%, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Απριλίου και η πληρωμή να ολοκληρωθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου.

Κάθε καθυστέρηση στην πληρωμή δόσεων της πάγιας ρύθμισης οδηγεί σε προσαύξηση 15%, ενώ δύο συνεχόμενες καθυστερήσεις ακυρώνουν τη ρύθμιση, καθιστώντας την οφειλή ληξιπρόθεσμη.

Τι αλλάζει για τους επαγγελματίες

Οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης φέρνουν νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ, επηρεάζοντας τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα των επιχειρήσεων. Ο Λογιστικός Σύλλογος της Αθήνας προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα κατά την προετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων λόγω αυτών των αλλαγών.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους απολαμβάνουν μείωση κατά 50% στο τεκμαρτό εισόδημα, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής. Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε 8 μηνιαίες δόσεις, με τη δυνατότητα έκπτωσης ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Προσοχή στα τεκμήρια και τις ηλεκτρονικές δαπάνες

Οι φορολογούμενοι πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι ηλεκτρονικές δαπάνες καλύπτουν το απαιτούμενο όριο του 30% του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς η διαφορά επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο 22%. Τα τεκμήρια διαβίωσης για σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών ή άλλες πηγές, όπως κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Η σωστή δήλωση προστατευόμενων τέκνων μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διορθώσεις στη δήλωση με την υποβολή τροποποιητικής έως τις 15 Ιουλίου.

Οι αλλαγές στις φετινές φορολογικές δηλώσεις υπόσχονται τόσο ευκαιρίες για οικονομικές ελαφρύνσεις όσο και προκλήσεις που απαιτούν προσεκτική διαχείριση. Οι νέοι κωδικοί και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία, ωστόσο οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγχουν αναλυτικά τα στοιχεία τους για να αποφύγουν λάθη που μπορεί να κοστίσουν ακριβά. Η έγκαιρη υποβολή και η σωστή κατανόηση των αλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εκπτώσεις και αποφυγή περιττών επιβαρύνσεων.

Διαβάστε ακόμα: Πλαφόν σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ: Νέα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας