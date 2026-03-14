Η είδηση που περιμένουν 7,3 εκατομμύρια πολίτες αφορά την επίσπευση των καταβολών. Η πραγματικότητα είναι ότι ο εορτασμός της εθνικής επετείου μετακινεί τις πιστώσεις μία ημέρα νωρίτερα, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν πρόσβαση στα ποσά πριν την αργία. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ ετοιμάζεται για τη μεγάλη πληρωμή του μήνα που καλύπτει 16 διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων.

Η πρώτη φάση των συντάξεων: Πληρωμές πριν την 25η Μαρτίου

Λόγω της αργίας της Τετάρτης, η διαδικασία ξεκινά από την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Ποιοι πληρώνονται την Τρίτη (από το απόγευμα στα ΑΤΜ): Οι συνταξιούχοι των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), όσοι έχουν απονεμηθεί σύνταξη από τον ΕΦΚΑ μετά την 1/1/2017, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Επίσημη ημερομηνία: Τα ποσά θα λογιστούν ως πληρωμή της Πέμπτης 26 Μαρτίου, αλλά θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη από το απόγευμα της Τρίτης.

Η δεύτερη φάση και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μετά την αργία, η σκυτάλη περνά στους μισθωτούς και το Δημόσιο, ενώ ακολουθεί η μεγάλη δόση των επιδομάτων.

Πέμπτη 26 Μαρτίου: Το απόγευμα θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, κ.α.) και οι συντάξεις του Δημοσίου. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ την Πέμπτη το απόγευμα και στα γκισέ την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Δευτέρα 30 Μαρτίου: Ξεκινά η πίστωση των 16 επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Αν και η επίσημη ημερομηνία είναι η Τρίτη 31 Μαρτίου, η πλειονότητα των δικαιούχων θα μπορεί να κάνει ανάληψη από το απόγευμα της Δευτέρας.

Η λίστα με τα 16 επιδόματα που καταβάλλονται

Η πληρωμή του Μαρτίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Οικογένεια: Επίδομα Παιδιού (δόση 2026), Επίδομα Γέννησης.



Στέγαση: Επίδομα Στέγασης και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.



Πρόνοια: Αναπηρικά επιδόματα και Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής.



Ειδικές ενισχύσεις: Επίδομα Ορεινών Περιοχών και συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων.



Προσοχή στο Επίδομα Παιδιού: Αν τα χρήματα δεν εμφανιστούν στον λογαριασμό σας μέχρι την 1η Απριλίου, θα πρέπει να εισέλθετε στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για να ελέγξετε αν υπάρχει εκκρεμότητα ή σφάλμα στα στοιχεία της αίτησής σας.

Διαβάστε ακόμα: Πλαφόν στα καύσιμα: Ποιες αλλαγές αναμένονται στις τιμές