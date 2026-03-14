Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Στις επόμενες ώρες, οι περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό του φόρου που τους αναλογεί, το οποίο εκτιμάται συνολικά στα 2,3 δισ. ευρώ.

Προθεσμίες πληρωμής και ρυθμίσεις

Η αποπληρωμή του φόρου θα διενεργηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026, ενώ η τελευταία αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027. Αν και οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το ποσό εφάπαξ, δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση για όσους επιλέξουν αυτή την επιλογή. Για εκείνους που επιθυμούν περισσότερες δόσεις, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, η οποία επιτρέπει αποπληρωμή έως 24 έντοκες δόσεις.

Πώς να δείτε το εκκαθαριστικό σας

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δουν το εκκαθαριστικό τους μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την πρόσβαση στην ενότητα «Εφαρμογές», κατόπιν στην «Δημοφιλείς εφαρμογές» και τέλος στην «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, οι φορολογούμενοι επιλέγουν το φορολογικό έτος 2026 για να ανοίξουν το εκκαθαριστικό τους, όπου θα αναγράφεται το ποσό του φόρου. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του εγγράφου.

Σταθερότητα φόρου για τους περισσότερους

Για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογούμενων, ο φετινός ΕΝΦΙΑ αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καθώς δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ούτε στους βασικούς συντελεστές υπολογισμού του φόρου. Παρόλα αυτά, θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φόρος θα είναι χαμηλότερος ή υψηλότερος, ανάλογα με τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων κατά το 2025.

Μειώσεις στον φόρο

Μειωμένα εκκαθαριστικά θα λάβουν όσοι προχώρησαν σε μεταβίβαση ακινήτων το 2025, είτε μέσω πώλησης είτε μέσω κληρονομιάς, καθώς η αξία της περιουσίας τους έχει μειωθεί. Σημαντικές εκπτώσεις θα απολαύσουν και οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφάλισει τις κατοικίες τους απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Για ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ, η έκπτωση μπορεί να φτάσει το 20%, εφόσον η ασφάλιση ίσχυε για ολόκληρο το 2025. Για κατοικίες με αξία άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση στον φόρο διαμορφώνεται στο 10%.

Αυξημένος φόρος για κάποιους

Αντίθετα, υψηλότερο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι που απέκτησαν ακίνητα το 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής ή δωρεάς. Επιβαρύνσεις ενδέχεται να προκύψουν και για όσους δήλωσαν τακτοποιημένους αυθαίρετους χώρους, αυξάνοντας τα τετραγωνικά των ακινήτων τους.

Ελαφρύνσεις για ευάλωτες ομάδες

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ο φόρος μπορεί να μειωθεί κατά 50%, υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται με το οικογενειακό εισόδημα και την επιφάνεια των ακινήτων. Ολική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, πάντα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικές ρυθμίσεις για μικρούς οικισμούς

Τέλος, για τους ιδιοκτήτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και για κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής, προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 50% για φέτος. Από το 2027, η απαλλαγή θα είναι πλήρης εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια αξίας του ακινήτου.

Σχολιασμός Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ φέρνει σημαντικές αλλαγές για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Η διατήρηση των ίδιων επιπέδων φόρου για τη πλειονότητα, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις για ευάλωτες ομάδες, είναι ενδεικτική της ανάγκης στήριξης της κοινωνίας σε δύσκολους καιρούς. Ωστόσο, οι αυξήσεις για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων και οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία καθιστούν αναγκαία την προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων.

