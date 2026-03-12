Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο “Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας”, η οποία επιβάλλει πλαφόν στις τιμές καυσίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το μέτρο, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2026, όπως προειδοποιεί η κυβέρνηση για τον κίνδυνο αυξημένων φαινομένων κερδοσκοπίας.

Ρυθμίσεις για τα καύσιμα

Σύμφωνα με την νέα ΠΝΠ, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές σχετικά με τις τιμές πώλησης καυσίμων. Ειδικότερα, από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ και μέχρι τον Ιούνιο του 2026:

- Οι εταιρείες που προμηθεύουν πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων δεν μπορούν να επιβάλλουν ποσό μεγαλύτερο των πέντε λεπτών του ευρώ (0,05 ευρώ) ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης (diesel). - Τα πρατήρια, από την πλευρά τους, απαγορεύεται να προσθέτουν πάνω από δώδεκα λεπτά του ευρώ (0,12 ευρώ) ανά λίτρο στην τιμή προμήθειας των προϊόντων αυτών.

Στις νησιωτικές περιοχές, οι εμπορικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν επιπλέον κόστος διανομής, το οποίο θα καθορίζεται με σχετική απόφαση.

Μέτρα για τα προϊόντα σούπερ μάρκετ

Η ΠΝΠ δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα. Επίσης, απαγορεύει την αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση βασικών προϊόντων διατροφής και διαβίωσης, εφόσον το περιθώριο αυτό υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Κυρώσεις και έλεγχοι

Η νέα νομοθεσία συνοδεύεται από αυστηρές ποινές για όσους παραβαίνουν τα μέτρα. Τα διοικητικά πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 έως 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περιπτώσεις υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που αποκρύπτουν ή παραποιούν στοιχεία ή παρεμποδίζουν τους ελέγχους θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της αγοράς και τη διαπίστωση παραβάσεων.

Η επιβολή του πλαφόν αποτελεί μια κρίσιμη παρέμβαση στην ελληνική αγορά, που στοχεύει να προστατεύσει τους καταναλωτές από φαινόμενα κερδοσκοπίας σε μία εποχή αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας. Οι αυστηρές ποινές που συνδέονται με τις παραβάσεις υποδεικνύουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην αγορά. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα παρακολουθείται προσεκτικά, καθώς οι επιπτώσεις τους στην ευρύτερη οικονομία και στην καθημερινή ζωή των πολιτών θα είναι καθοριστικές για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής κατά της αισχροκέρδειας.

