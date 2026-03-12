Η κυβέρνηση εξετάζει την υιοθέτηση ενός πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, το οποίο, αν εφαρμοστεί, θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, αν το πλαφόν ίσχυε ήδη, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα διαμορφωνόταν πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο. Αυτή η απόφαση δεν θα καθόριζε ένα απόλυτο ανώτατο όριο για τις τιμές, καθώς τα διυλιστήρια θα συνέχιζαν να κοστολογούν τα προϊόντα τους σύμφωνα με τις διεθνείς αγορές.

Λειτουργία του πλαφόν και περιθώρια κέρδους

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει στους προμηθευτές να πωλούν καύσιμα στα πρατήρια με περιορισμένο περιθώριο κέρδους, το οποίο θα είναι μέχρι 5 λεπτά ανά λίτρο. Στις νησιωτικές περιοχές, οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν και ένα ειδικό κόστος διανομής που θα καθορίζεται από υπουργική απόφαση. Από την πλευρά τους, τα πρατήρια θα απαγορεύεται να πωλούν στους καταναλωτές με κέρδος μεγαλύτερο από 12 λεπτά ανά λίτρο.

Τα επίπεδα τιμών με το πλαφόν

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση, ας δούμε ένα παράδειγμα. Στις 11 Μαρτίου, οι τιμές πώλησης από τα διυλιστήρια στην Αττική ήταν 1,731 ευρώ/lt για την αμόλυβδη, 1,709 ευρώ/lt για το πετρέλαιο κίνησης και 1,370 ευρώ/lt για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με την προσθήκη του περιθωρίου κέρδους, οι εταιρείες εμπορίας θα πωλούσαν την αμόλυβδη στα 1,781 ευρώ/lt, το πετρέλαιο κίνησης στα 1,759 ευρώ/lt και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,420 ευρώ/lt.

Στη συνέχεια, τα πρατήρια θα μπορούσαν να προσθέσουν έως και 12 λεπτά, με αποτέλεσμα οι τελικές τιμές να φτάσουν τα 1,901 ευρώ/lt για την αμόλυβδη, 1,879 ευρώ/lt για το πετρέλαιο κίνησης και 1,540 ευρώ/lt για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μέσες τιμές της λιανικής στις 9 Μαρτίου ήταν 1,85 ευρώ/lt για την αμόλυβδη και 1,81 ευρώ/lt για το πετρέλαιο κίνησης.

Διάρκεια ισχύος του πλαφόν

Η εφαρμογή του πλαφόν αναμένεται να έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, και οι επιπτώσεις του θα παρακολουθούνται στενά, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά.

