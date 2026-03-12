Σαρωτικοί έλεγχοι για αδήλωτη εργασία: Ποιοι κλάδοι στο στόχαστρο και τα πρόστιμα που προβλέπονται

Η Επιθεώρηση Εργασίας προγραμματίζει εκτενείς και στοχευμένους ελέγχους για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, εστιάζοντας σε κλάδους της οικονομίας όπου παρατηρείται υψηλή παραβατικότητα. Ο στόχος είναι η περιορισμός της παράνομης απασχόλησης και η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι είναι καταγεγραμμένοι και οι όροι εργασίας τους τηρούνται.

Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τομείς όπως η εστίαση και η φιλοξενία, το λιανικό εμπόριο, καθώς και σε βιοτεχνικά και βιομηχανικά πάρκα. Επιπλέον, στο στόχαστρο θα μπουν κομμωτήρια, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, μεταφορικές εταιρείες, υπηρεσίες καθαρισμού και κατασκευαστικές δραστηριότητες, με στόχο την εξάλειψη των παρατυπιών.

Αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων

Οι κυρώσεις για αδήλωτη εργασία είναι αυστηρές. Για κάθε εργαζόμενο που εντοπίζεται να εργάζεται χωρίς δήλωση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και 31.500 ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπονται πρόστιμα και για άλλες παραβιάσεις, όπως η απασχόληση εργαζομένων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας χωρίς να έχουν δηλωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εργοδότης μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Αντίστοιχα, η απασχόληση αλλοδαπών χωρίς τις απαραίτητες άδειες μπορεί να επιφέρει πρόστιμα έως 5.000 ευρώ.

Έλεγχοι για τη νομιμότητα των εργατικών σχέσεων

Σημαντική είναι η τήρηση των νόμιμων όρων εργασίας, όπως η καταβολή του κατώτατου μισθού και οι αποδοχές που προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις. Σε περίπτωση που αυτές οι υποχρεώσεις παραβιάζονται, το πρόστιμο ανέρχεται επίσης σε 10.500 ευρώ.

Οι επιθεωρητές έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν ελέγχους στον χώρο εργασίας και να εξετάζουν απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με τη δήλωση του προσωπικού. Αυτό περιλαμβάνει την άδεια λειτουργίας, το καταστατικό της εταιρείας και τα αποδεικτικά εγγραφής των εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλιση.

Καμπάνια ενημέρωσης για την αδήλωτη εργασία

Η Επιθεώρηση Εργασίας δεν περιορίζεται μόνο στους ελέγχους αλλά θα αναλάβει και εκστρατεία ενημέρωσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό σε εργαζόμενους και εργοδότες, με σκοπό την ενίσχυση της γνώσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας είναι έντονο. Το 2025, καταγράφηκαν 1.359 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, με τα συνολικά πρόστιμα να ξεπερνούν τα 15,6 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για συνεχιζόμενους ελέγχους.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας δείχνει την αποφασιστικότητα της ελληνικής πολιτείας να αντιμετωπίσει την αδήλωτη εργασία, ένα φαινόμενο που πλήττει την αγορά και τις εργασιακές σχέσεις. Η αυστηρή πολιτική κυρώσεων και η προγραμματισμένη ενημέρωση των πολιτών αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της νομιμότητας και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

