Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κύμα ακρίβειας που πλήττει την Ελλάδα, η κυβέρνηση ανακοινώνει νέα μέτρα στοχεύοντας στην καταπολέμηση της αισχροκέρδειας. Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, προχώρησαν σε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν κυρίως τα καύσιμα και τα προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Πλαφόν στα καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, ανακοίνωσε την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ με χρονικό ορίζοντα τριμήνου. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στη μείωση των φαινομένων αισχροκέρδειας που εντείνονται λόγω των διεθνών γεωπολιτικών αναταραχών, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διανύει τη 12η ημέρα του και προκαλεί παγκόσμια αναταραχή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) μέχρι την 30η Ιουνίου 2026, θα θεσπιστεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Το πλαφόν αυτό δεν θα υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο, ενώ στα πρατήρια θα είναι έως 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα εφαρμοστούν για τα νησιά, λόγω των αυξημένων δυσκολιών στον εφοδιασμό τους.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες και αυστηρά πρόστιμα

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να ελέγξει την αισχροκέρδεια. «Κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα δημοσιευτεί άμεσα για την εφαρμογή των μέτρων. Η ΠΝΠ αυτή αποσκοπεί στην άμεση εφαρμογή και προβλέπει αυστηρά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την παράβαση και το μέγεθος της εταιρείας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών από τον πληθωρισμό. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την προστασία τους», δήλωσε, επισημαίνοντας τις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει οικονομικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια.

Αντιδράσεις και προκλήσεις στην αγορά

Η ανακοίνωση των μέτρων έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά, με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα νησιά, όπου το κόστος εφοδιασμού είναι υψηλότερο. Παράλληλα, ορισμένοι αναλυτές φοβούνται ότι το πλαφόν μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις, καθώς οι προμηθευτές ενδέχεται να μειώσουν τις παραδόσεις για να αποφύγουν ζημίες.

Στην αντίπερα όχθη, καταναλωτικές οργανώσεις εκφράζουν τη στήριξή τους στα μέτρα, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να προστατεύσει τους πολίτες από τις υπερβολικές αυξήσεις τιμών. Οι καταναλωτές, ήδη πιεσμένοι από τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, φαίνεται να αποδέχονται θετικά τα μέτρα, ελπίζοντας σε μείωση των καθημερινών εξόδων τους.

Στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης

Η κυβέρνηση, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που φέρνει η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, επιδιώκει να απλώσει ένα δίχτυ προστασίας πάνω από τους πολίτες. Όπως δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου, στόχος είναι η αποφυγή φαινομένων κερδοσκοπίας που θα επιδεινώσουν την κατάσταση.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και προετοιμασία για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης.

Η υιοθέτηση αυτών των μέτρων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που προκύπτουν από την τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, με την κυβέρνηση να υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών.

