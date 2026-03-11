Επίδομα Παιδιού: Τελευταία ευκαιρία για υποβολή αιτήσεων σήμερα το απόγευμα

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού λήγει σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 18:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Α21, η οποία είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Το ποσό που δικαιούνται θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 για το έτος 2026, καθώς και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την αίτηση

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος έτους, θα ληφθούν υπόψη και τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού. Σημαντική είναι η προϋπόθεση ότι τα εξαρτώμενα τέκνα θα πρέπει να παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, και να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 απαιτείται να καταχωρηθούν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως:

- Τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας - Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Εφόσον όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας διασταυρωθούν, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Σε περίπτωση που δεν διασταυρωθούν, θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση και ο αιτών θα χρειαστεί να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό στην ηλεκτρονική αίτηση Α21.

Ολοκλήρωση της αίτησης

Για να θεωρηθεί η αίτηση ως υποβληθείσα, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής. Οποιαδήποτε αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά δεν θα ληφθεί υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επίδομα Παιδιού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την αντίστοιχη ιστοσελίδα, όπου είναι διαθέσιμες χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις.

Η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού σήμερα το απόγευμα επισημαίνει την ανάγκη των ενδιαφερομένων να δράσουν άμεσα. Η διαδικασία είναι καλά καθορισμένη, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται. Η σημασία της εκπαίδευσης των εξαρτώμενων τέκνων και η διασφάλιση των σωστών στοιχείων στην αίτηση είναι κλειδιά για την επιτυχία της διαδικασίας.

Διαβάστε ακόμα: Σούπερ Μάρκετ: Ποια νοικοκυριά δικαιούνται τα νέα vouchers – Πώς θα μοιραστούν τα 400 εκατ. ευρώ