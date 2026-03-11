Η κυβέρνηση προγραμματίζει την ανακοίνωση νέων μέτρων για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, ειδικά στον τομέα των καυσίμων, καθώς η τιμή του βαρελιού πετρελαίου φαίνεται να κινείται σε ανησυχητικά επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση θα γίνει μόνο εάν οι τιμές ξεπεράσουν το φράγμα των 100 δολαρίων για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η εφαρμογή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα προχωρήσει σε επιδοματικές παρεμβάσεις για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αν χρειαστεί. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισε ότι «δεν μπορούμε να στηρίξουμε από τώρα χωρίς να έχουμε εικόνα του προβλήματος», υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθείται.

Στόχος η στοχευμένη στήριξη

Η κυβέρνηση τονίζει ότι η κατεύθυνση της στήριξης θα είναι στοχευμένη και όχι γενικευμένη. «Η οριζόντια μείωση ενός φόρου —πόσο μάλλον στα καύσιμα— ευνοεί αναλογικά και τους πλέον εύπορους», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα είναι η στήριξη εκείνων που πλήττονται περισσότερο.

Η εφαρμογή μέτρων όπως το Fuel Pass και οι επιδοτήσεις για την ηλεκτρική ενέργεια εξετάζονται ως επόμενα βήματα, αν η κρίση κλιμακωθεί. «Θα δούμε την έκταση και την ένταση της κρίσης και ανάλογα θα δράσουμε», τόνισε η κυβέρνηση.

Αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι η διασφάλιση επάρκειας στην αγορά καυσίμων και φυσικού αερίου είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της. Με την αντίληψη ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα, διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Επίσης, η κυβέρνηση προγραμματίζει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να τονίζει ότι «είναι ζήτημα προτεραιότητας να ορθώσουμε τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές».

Επιπτώσεις στον τουρισμό

Όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι οι κρατήσεις για το 2026 παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει η εκτίμηση ότι χώρες πιο κοντά στην κρίση, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, ενδέχεται να πληγούν περισσότερο, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία μπορεί να ωφεληθούν από την κατάσταση.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ετοιμάζει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών και της οικονομίας.

Η κίνηση της κυβέρνησης να προγραμματίσει μέτρα κατά της αισχροκέρδειας και να ανακοινώσει την ύπαρξη ταμείου για στήριξη των ευάλωτων ομάδων έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Η προτεραιότητα της στοχευμένης στήριξης δείχνει μια προσπάθεια να αποτραπεί η γενικευμένη παρέμβαση, που θα μπορούσε να ωφελήσει κυρίως τους πιο εύπορους. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της κυβέρνησης να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην αγορά και να δράσει έγκαιρα και με ακρίβεια.

Διαβάστε ακόμα: Αντίστροφη μέτρηση για το Voucher των 750 ευρώ: Όλα όσα χρειάζεστε να γνωρίζετε