Ανησυχητικές πληροφορίες από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών καταδεικνύουν ότι το Ιράν σχεδιάζει να τοποθετήσει ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο. Το συγκεκριμένο στενό, που βρίσκεται νότια των ιρανικών ακτών, λειτουργεί ως ζωτική αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, με περίπου 80 δεξαμενόπλοια να διέρχονται καθημερινά.

Σύμφωνα με το CBS News, οι επιθέσεις που έχουν εξαπολυθεί πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση της ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Ενδείξεις ναρκοθέτησης

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί μικρά σκάφη ικανά να μεταφέρουν έως και τρεις ναυτικές νάρκες. Αυτή η τακτική ενισχύει τους φόβους για πιθανή κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν δηλώσει ότι το ιρανικό ναυτικό διατηρεί πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ εκτείνονται σε μήκος περίπου 145 χιλιομέτρων και συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό. Παρά το περιορισμένο τους πλάτος, είναι αρκετά βαθιά ώστε να επιτρέπουν τη διέλευση των μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Περίπου το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) περνούν από αυτήν την περιοχή, με το Ιράν να εξάγει περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Επιπτώσεις στη ναυτιλία και την ασφάλιση

Η αύξηση της έντασης στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη ναυτιλία. Πολλά δεξαμενόπλοια επιλέγουν να αποφύγουν τη διέλευση από τα Στενά ή απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους ώστε να μην καταγράφονται σε δημόσια δεδομένα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιδρούν αυξάνοντας τα ασφάλιστρα ή αρνούμενες να ασφαλίσουν πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Clarksons Research, περίπου 3.200 πλοία, που αντιστοιχούν στο 4% της παγκόσμιας χωρητικότητας, παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο.

Αντίκτυποι στις τιμές ενέργειας

Η πιθανότητα μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στην περιοχή προκαλεί ανησυχία για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται, καθώς πολλές χώρες εξαρτώνται από τις εισαγωγές LNG.

Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν διακοπεί η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν με σφοδρότερα μέτρα. «Αν το Ιράν σταματήσει τη ροή πετρελαίου, θα χτυπηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες 20 φορές πιο σκληρά από ό,τι μέχρι τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ εγείρει σοβαρές ανησυχίες τόσο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας όσο και για τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Η στρατηγική σημασία της περιοχής, σε συνδυασμό με την πιθανότητα ενός στρατιωτικού επεισοδίου, καθιστούν την κατάσταση επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, καθώς οι συνέπειες μπορεί να είναι εκτενείς.

