Forbes: Οι πλουσιότεροι Έλληνες – «Γυναικεία υπόθεση» η κορυφή

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Forbes, 21 Έλληνες βρίσκονται στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Στην κορυφή αυτής της λίστας συναντάμε δύο γυναίκες, τη Βίκυ Σάφρα και τη Μαρία Αγγελικούση. Αυτή η ανατροπή υπογραμμίζει τη σημασία των γυναικών στην ελληνική επιχειρηματικότητα και το πλούτο.

Βίκυ Σάφρα: Η πρωταγωνίστρια του ελληνικού πλούτου

Η Βίκυ Σάφρα, 73 ετών, κατατάσσεται στην 94η θέση της παγκόσμιας λίστας του Forbes, έχοντας καθαρή αξία 27,1 δισ. δολαρίων. Η περιουσία της προήλθε από τον εκλιπόντα σύζυγό της, Τζόζεφ Σάφρα, ο οποίος ήταν γνωστός τραπεζίτης και απεβίωσε το 2020. Η Βίκυ, μαζί με τα τέσσερα παιδιά της, διατηρεί τη θέση της στην κορυφή της ελληνικής κατάταξης, αποδεικνύοντας την ισχυρή παρουσία των γυναικών στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Μαρία Αγγελικούση: Η αυξανόμενη δύναμη στη ναυτιλία

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μαρία Αγγελικούση, πλοιοκτήτρια με καθαρή αξία 7,5 δισ. δολαρίων, κατατάσσοντας την 509η παγκοσμίως. Η περιουσία της έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από 5,6 δισ. δολάρια το 2023, φτάνοντας το 2025 στα 7,6 δισ. δολάρια. Αυτή η αύξηση καταδεικνύει τη δυναμική της στον τομέα της ναυτιλίας και των logistics.

Η ανδρική κυριαρχία στην ελληνική κατάταξη

Στην τρίτη θέση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει περιουσία 7 δισ. δολαρίων, δείχνοντας μια αξιοσημείωτη αύξηση από 4,9 δισ. δολάρια πέρυσι. Με τη θέση του να έχει αναρριχηθεί στο Νο 567 από το Νο 734 το 2025, ο Μαρινάκης συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στον τομέα της ναυτιλίας και του ποδοσφαίρου.

Στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρίσκονται οι εφοπλιστές Γιώργος Οικονόμου και Γιώργος Προκοπίου, με περιουσίες 5,3 δισ. και 4,7 δισ. δολαρίων αντίστοιχα. Ο Ανδρέας Μαρτίνος και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης ακολουθούν, κατατάσσοντας τον εαυτό τους στην ελληνική δεκάδα με καθαρές αξίες 4,4 δισ. και 4,2 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

Η ελληνική δεκάδα των δισεκατομμυριούχων

Η λίστα των δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα συμπληρώνεται από τους Σπύρο Λάτση, Παναγιώτη Τσάκο και Φίλιππο Νιάρχο, οι οποίοι έχουν περιουσίες 3,9 δισ., 3,6 δισ. και 2,8 δισ. δολαρίων αντίστοιχα. Η κατηγορία αυτή των πλουσίων περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές προσωπικότητες, όπως η Άννα Αγγελικούση και η Μαριάννα Λάτση, που συνεχίζουν να διαδραματίζουν ρόλο στην ελληνική οικονομία με περιουσίες 2,6 δισ. και 2,4 δισ. δολαρίων.

Η λίστα αποδεικνύει την ποικιλία των τομέων που συνεισφέρουν στον ελληνικό πλούτο, από την ναυτιλία και τις τράπεζες μέχρι τα ακίνητα και τα εμπορεύματα.

Αναλυτικά η λίστα με τους Έλληνες δισεκατομμυριούχους

94. Βίκυ Σάφρα & Οικογένεια – $27,1 δισ. – Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις

509. Μαρία Αγγελικούση – $7,5 δισ. – Ναυτιλία, logistics

567. Βαγγέλης Μαρινάκης & Oικογένεια – $7 δισ. – Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics



806. Γεώργιος Οικονόμου – $5,3 δισ. – Ναυτιλία, logistics

908. Γεώργιος Προκοπίου & οικογένεια – $ 4,7 δισ. – Ναυτιλία, logistics

972. Ανδρέας Μαρτίνος & οικογένεια – $4,4 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1011. Αριστοτέλης Μυστακίδης – $4,2 δισ. – Εξορύξεις, εμπορεύματα (μέταλλα & μεταλλεία)

1108. Σπύρος Λάτσης & οικογένεια – $3,9 δισ. – Τραπεζικά, ναυτιλία (Διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1189. Παναγιώτης Τσάκος & οικογένεια – $3,6 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1504. Φίλιππος Νιάρχος – $ 2,8 δισ. – Συλλογή έργων τέχνης (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1611. Άννα Αγγελικούση & Οικογένεια – $2,6 δισ. – 70 ετών – Ναυτιλία, logistics

1755. Μαριάννα Λάτση & Oικογένεια – $2,4 δισ. – 72 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

– Ιωάννης Παπαλέκας – $2,4 δισ. – 49 ετών – Ακίνητα / Real estate

1913. Κωνσταντίνος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2 δισ. – 73 ετών – Ναυτιλία, logistics

1982. Αθανάσιος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2,1 δισ. – 76 ετών – Ναυτιλία, ακίνητα (logistics)

2386. Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή & Oικογένεια – $1,7 δισ. – 64 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

2712. Γεώργιος Περιστέρης – $1,4 δισ. – 69 ετών – Ακίνητα / Real estate

– Ευάγγελος Μυτιληναίος – $1,4 δισ. – Ενέργεια, μέταλλα

2858. Ιωάννης Κούστας – $1,3 δισ. – 69 ετών – Ναυτιλία, logistics

3185. Γιάννης Αλαφούζος & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 68 ετών – Ναυτιλία, logistics

– Διαμαντής Διαμαντίδης & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 78 ετών – Ναυτιλία, logistics

Σχολιασμός

Η παρουσία δύο γυναικών στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων Ελλήνων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και την αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία. Η αύξηση της περιουσίας τους σε συνδυασμό με την ανδρική κυριαρχία στους υπόλοιπους δισεκατομμυριούχους υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά και την ανάγκη για ισότητα στην επαγγελματική σφαίρα.

