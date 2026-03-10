Αεροπορικά εισιτήρια σε κρίση: Αυξήσεις και οι πτήσεις που έχουν ήδη ακριβύνει

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν αυξήσεις.

Αυξήσεις τιμών από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

Σήμερα, 10 Μαρτίου, η Qantas Airways, η Scandinavian Airlines (SAS) και η Air New Zealand αποκάλυψαν ότι οι τιμές των εισιτηρίων τους θα αυξηθούν. Σύμφωνα με το Reuters, οι αυξήσεις αυτές οφείλονται στην εκρηκτική αύξηση των τιμών των καυσίμων, η οποία έχει προκληθεί από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, οι τιμές των καυσίμων για τα αεροσκάφη, οι οποίες κυμαίνονταν γύρω στα 85-90 δολάρια ανά βαρέλι πριν από τις πρόσφατες επιθέσεις, έχουν εκτοξευτεί μεταξύ 150 και 200 δολαρίων ανά βαρέλι τις τελευταίες ημέρες. Η Air New Zealand έχει αναστείλει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 λόγω αυτής της αβεβαιότητας.

Επιπτώσεις στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυτιλία και την αεροπορική κυκλοφορία. Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να προσαρμόσουν τις τιμές τους, με εκπρόσωπο της SAS να δηλώνει ότι αυτές οι αυξήσεις είναι απαραίτητες για να διατηρηθούν οι σταθερές και αξιόπιστες λειτουργίες. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μια προσωρινή προσαρμογή τιμών.

Πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου καυσίμων

Η SAS είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι είχε τροποποιήσει την πολιτική της για την αντιστάθμιση κινδύνου καυσίμων, εξαιτίας των αβέβαιων συνθηκών στην αγορά. Αντίθετα, πολλές άλλες ευρωπαϊκές και ασιατικές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa και η Ryanair, έχουν προχωρήσει σε μέτρα αντιστάθμισης, διασφαλίζοντας προμήθειες καυσίμων σε σταθερές τιμές. Η Finnair, ωστόσο, προειδοποίησε ότι η διαθεσιμότητα καυσίμων είναι επίσης σε κίνδυνο εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν βελτιωθεί.

Χάος στον αέρα: Κίνδυνοι και καθυστερήσεις

Στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής, η κατάσταση είναι τεταμένη. Στις 10 Μαρτίου, αεροσκάφη που προορίζονταν για το Ντουμπάι τέθηκαν σε αναμονή λόγω πιθανών πυραυλικών επιθέσεων, αν και τελικά προσγειώθηκαν με ασφάλεια. Η Qantas εξετάζει εναλλακτικές για την ανακατανομή χωρητικότητας προς την Ευρώπη, καθώς οι επιβάτες επιδιώκουν να αποφύγουν τις επικίνδυνες περιοχές.

Αυξήσεις στα ναύλα και προσαρμογές

Η Air New Zealand έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις 10 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (6 δολάρια) για εσωτερικές πτήσεις, 20 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας για μικρές διεθνείς πτήσεις και 90 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας για μακρινές πτήσεις. Επιπλέον, η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επιβαρύνσεις καυσίμων έως και 35,2% από την Πέμπτη.

Αντίκτυποι στις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών

Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές ορισμένων αεροπορικών εταιρειών παρουσίασαν άνοδο, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε περίπου 90 δολάρια το βαρέλι, μετά από σχετική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Στην Ευρώπη, οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 4% με 7%, ενώ στην Ασία η Qantas σημείωσε αύξηση 0,5%.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αναμφίβολα επηρεάζει την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις τόσο από την αύξηση των καυσίμων όσο και από τις περιορισμένες εναέριες διαδρομές. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να προκαλέσει περισσότερες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και πιθανές αλλαγές στις πτήσεις, επηρεάζοντας έτσι τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών.

Διαβάστε ακόμα: Νέα ενεργειακή κρίση: Τα 4 έκτακτα μέτρα που προγραμματίζει η κυβέρνηση. Fuel pass, market pass