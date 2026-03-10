Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νωρίς οι αιτήσεις και νέα κριτήρια συμμετοχής

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε την πρόωρη έναρξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026, που θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων, φέρνοντας στο προσκήνιο τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα απολαμβάνουν αυξημένη προτεραιότητα στη συμμετοχή τους.

Με εκτιμώμενους 320.000 δικαιούχους, οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι επιλεγέντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το voucher τους εντός του μήνα υποβολής.

Προτεραιότητα σε πολύτεκνους και Άτομα με Αναπηρία

Σημαντική αλλαγή είναι η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στην κατηγορία αυξημένης προτεραιότητας, που ήδη καταλαμβάνουν τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει ένα νέο σύστημα μοριοδότησης, προσπαθώντας να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες με πολλά παιδιά, ώστε να εξασφαλίσουν διακοπές ανεξαρτήτως οικονομικών περιορισμών.

Κάθε δικαιούχος θα έχει έναν μοναδικό αριθμό επιταγής κοινωνικού τουρισμού, ο οποίος θα τους επιτρέπει να διανυκτερεύουν έως και 6 φορές σε καταλύματα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Δωρεάν διαμονές σε επιλεγμένες περιοχές

Για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως οι Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, προσφέρονται δωρεάν διανυκτερεύσεις που φτάνουν μέχρι 10, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Σε δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), οι διανυκτερεύσεις μπορούν να ανέλθουν έως και 12.

Επιπλέον, η επιδότηση θα αυξάνεται κατά 20% κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, καθώς και τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων).

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Έχουν συμπληρώσει 50 ημέρες εργασίας με ασφάλιση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. - Έχουν λάβει 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ. - Έχουν επιδοτηθεί για ανεργία για τουλάχιστον 2 μήνες (50 ημερήσια επιδόματα). - Συγκεντρώνουν συνολικά 50 ημέρες από εργασία, άδεια μητρότητας ή επιδότηση ανεργίας.

Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι επίσης δικαιούχοι.

Η πρόωρη έναρξη των αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 και η αύξηση των δικαιούχων δείχνει την επιθυμία της ΔΥΠΑ να στηρίξει ευάλωτες ομάδες, όπως οι πολύτεκνοι και τα Άτομα με Αναπηρία. Με την προσφορά δωρεάν διανυκτερεύσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, το πρόγραμμα υπόσχεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε διακοπές για περισσότερους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική εφαρμογή και την ενημέρωση των δικαιούχων.

