Σοβαρές ανησυχίες προκύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ελληνική κυβέρνηση να εξετάζει τέσσερα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξετάστηκαν οι προτάσεις των υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τάκη Θεοδωρικάκου και Σταύρου Παπασταύρου, αντίστοιχα.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Ένα από τα πρώτα μέτρα που αναμένεται να επανέλθει είναι το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο είχε εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υλοποίηση αυτού του μέτρου θα ξεκινήσει από τα καύσιμα, με σκοπό να αποτραπούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις που παρατηρούνται στην αγορά.

Fuel pass και επιδοτήσεις

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης το fuel pass, το οποίο θα παρέχει ενίσχυση στους ιδιοκτήτες οχημάτων με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτή η ενίσχυση θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για σχεδόν ένα μήνα. Σημειώνεται ότι σήμερα η τιμή του Μπρεντ είναι κάτω από τα 100 δολάρια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος θα εξαρτηθεί από την τιμή της χονδρικής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, που αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Διπλή τιμή στα τρόφιμα

Μια άλλη παρέμβαση που προγραμματίζεται είναι η αναγραφή διπλής τιμής σε ορισμένα τρόφιμα, όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Αυτή η κίνηση θα επιτρέψει στους καταναλωτές να γνωρίζουν την τιμή παραγωγού και έτσι να έχουν καλύτερη εικόνα για την τιμή που πληρώνουν.

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας

Παράλληλα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, τίθεται σε εφαρμογή νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων ευρώ. Το νέο σύστημα στοχεύει στην εύκολη πρόσβαση των δικαιούχων σε τρόφιμα και βασικά αγαθά, επιτρέποντάς τους να αποφασίζουν οι ίδιοι πώς και πότε θα τα προμηθεύονται. Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν με αναδρομική ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα χάσει τη στήριξή του.

Τα vouchers θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής βοήθειας και δεν θα μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήμα ή για καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μέτρα κοινωνικής ένταξης, ώστε να συνδέεται με υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά μέτρων που φαίνεται να είναι καλά μελετημένα, αν και η επιτυχία αυτών των μέτρων θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητά τους στην πράξη και την αποδοχή τους από την κοινότητα. Η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις είναι επιτακτική, καθώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Είναι σημαντικό οι κυβερνητικές πολιτικές να διασφαλίσουν τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους.

