Αντίστροφη μέτρηση για το Voucher των 750 ευρώ: Όλα όσα χρειάζεστε να γνωρίζετε

Δημόσια πρόσκληση για το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, με επίδομα 750 ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 12:00. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα διαρκέσει μέχρι την πλήρωση όλων των διαθέσιμων θέσεων. Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα των 150 ωρών θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ) που δημοσιεύθηκε, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο 114.384 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι άνεργοι. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει 150 ώρες τηλεκατάρτισης, εκ των οποίων μόνο μία είναι σύγχρονη, ενώ οι υπόλοιπες είναι ασύγχρονες και διεξάγονται εκτός ωραρίου εργασίας σε προσωπικό υπολογιστή.

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα

Εκτός του προγράμματος μένουν όσοι έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα της ίδιας δράσης (Δράση 16913) τα τελευταία δύο χρόνια (2023-2025). Επίσης, αν κάποιος έχει παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα άλλης δράσης εντός του 2025, οι ώρες του δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 300 και να αφορούν διαφορετικές δεξιότητες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος στο voucher.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή PDF:

ΑΦΜ - ΑΜΚΑ

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου σε ισχύ

Αντίγραφο τίτλου σπουδών (π.χ. απολυτήριο, πτυχίο)

Αποδεικτικό Ωραρίου Εργασίας - Ημερολόγιο εργασίας από το Εργάνη

Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr - ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Βεβαίωση τήρησης λογαριασμού μέσω e-banking ή φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας

Είναι σημαντικό να προσεχθεί το IBAN που θα δηλωθεί, καθώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού.

Θέματα κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ εστιάζουν σε τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Ορισμένα από τα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

- Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες πληροφορικής - Πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη - Διαχείριση ενέργειας και περιβαλλοντικές πρακτικές - Οικονομικός εγγραμματισμός και χρηματοοικονομικές γνώσεις - Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την καινοτομία

Σχολιασμός: Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να προσφέρει σημαντική ευκαιρία στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Ωστόσο, η προσοχή στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και η τήρηση των προϋποθέσεων είναι καίρια για την επιτυχία συμμετοχής.

