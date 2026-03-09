Σε εφαρμογή τίθεται το νέο εθνικό σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, το οποίο θα διαθέσει συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ μέσω vouchers για την υποστήριξη των νοικοκυριών. Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους, το χρόνο χρήσης των vouchers, καθώς και το σημείο προμήθειας των προϊόντων.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Η υποστήριξη παρέχεται μέσω ηλεκτρονικών ή φυσικών κουπονιών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ειδών βασικής ανάγκης σε συμμετοχικά καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ και οπωροπωλεία. Αυτή η διαδικασία στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, ενώ παράλληλα απλοποιεί τις διαδικασίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί αναδρομικά, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα. Τα vouchers θα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και θα επαναφορτίζονται όσο ισχύει η επιλεξιμότητα του νοικοκυριού. Ωστόσο, δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά ή να χρησιμοποιηθούν για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ ή τυχερά παιχνίδια.

Σύνδεση με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Οι δικαιούχοι του εισοδήματος αυτού θα εντάσσονται αυτομάτως στην επισιτιστική βοήθεια, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και άλλα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, με πιστοποίηση από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων

«Με το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας αλλάζουμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο φτάνει η στήριξη στους ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. «Οι πόροι κατευθύνονται πλέον απευθείας στα νοικοκυριά, με ταχύτητα, λιγότερη γραφειοκρατία και ελευθερία επιλογής για τους δικαιούχους. Διασφαλίζουμε ότι το νέο σύστημα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και ίσους κανόνες για όλους.»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, πρόσθεσε: «Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι διασφαλίζει πως η στήριξη θα φτάνει έγκαιρα και με διαφάνεια στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες, περιορίζοντας τις ανισότητες και αποφεύγοντας φαινόμενα κοινωνικού στιγματισμού, ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες.»

Σχολιασμός

Το νέο πρόγραμμα vouchers αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση στην κοινωνική πολιτική της χώρας και αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση σε πολλά νοικοκυριά που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η απευθείας ενίσχυση και η δυνατότητα επιλογής των προϊόντων που θα προμηθευτούν οι δικαιούχοι, ενισχύει την αυτονομία τους και μειώνει τη γραφειοκρατία. Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος θα απαιτήσει προσοχή ώστε να διασφαλιστεί η σωστή κατανομή των πόρων και η αποφυγή τυχόν καταχρήσεων.

