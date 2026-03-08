ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα εκκαθαριστικά – Πληρωμή και εκπτώσεις για τους ιδιοκτήτες

Εντός της εβδομάδας οι εκκαθαρίσεις του ΕΝΦΙΑ 2026

Το φετινό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εντός της εβδομάδας, καλύπτοντας περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι ενδιαφερόμενοι, ειδικά εκείνοι που απέκτησαν ακίνητο πέρυσι μέσω γονικής παροχής ή αγοράς, θα χρειαστεί να συνδεθούν με τους κωδικούς τους για να δουν το ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν.

Για τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία μεταβολή στα περιουσιακά τους στοιχεία, οι υποχρεώσεις παραμένουν οι ίδιες με πέρυσι. Έτσι, όσα ποσά καταβλήθηκαν το 2025, θα ισχύσουν και φέτος, εκτός εάν το ακίνητο έχει ασφαλιστεί.

Προθεσμία πληρωμής και επιλογές

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ εφάπαξ ή σε δόσεις. Στην περίπτωση των δόσεων, αυτές ανέρχονται σε 12 και η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου. Εάν επιλεγεί η εφάπαξ πληρωμή, το ποσό επίσης πρέπει να καταβληθεί έως την ίδια ημερομηνία, ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης.

Εκπτώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες

Οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει το ακίνητο τους για τουλάχιστον τρεις μήνες κατά το προηγούμενο έτος δικαιούνται έκπτωση 10% ή 20%, ανάλογα με την αξία του ακινήτου. Επιπλέον, ιδιοκτήτες με χαμηλά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα μπορούν να λάβουν έκπτωση 50% ή και 100%. Αυτές οι εκπτώσεις επηρεάζουν ειδικές κατηγορίες, όπως τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οικογένειες με άτομα με αναπηρίες.

Μείωση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Μια σημαντική αλλαγή αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς. Για κύριες κατοικίες σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής, ή 1.700 κατοίκους στις περιοχές του Έβρου και της Δυτικής Μακεδονίας, ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 50% από φέτος. Από το 2027, η συγκεκριμένη φορολογία θα καταργηθεί πλήρως σε αυτές τις περιοχές.

Επιπλέον, για πρώτη φορά εφαρμόζεται έκπτωση 50% για τους ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με το ίδιο κριτήριο να ισχύει και για τον Έβρο, όπου το όριο είναι 1.700 κάτοικοι.

Η διαδικασία του ΕΝΦΙΑ για το 2026 παρουσιάζει αρκετές αλλαγές που μπορεί να ανακουφίσουν πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων, ειδικά σε περιοχές που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Οι εκπτώσεις και οι μειώσεις για μικρούς οικισμούς είναι θετικά βήματα, ωστόσο η διαδικασία πληρωμής και η αναγκαιότητα έγκαιρης απόφασης για τον τρόπο πληρωμής παραμένουν κρίσιμα σημεία που οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσέξουν.

