Φοβικοί καταναλωτές σπεύδουν στα πρατήρια

Με τις τιμές των καυσίμων να αναμένεται να αυξηθούν, οι καταναλωτές βιάζονται να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο τιμών υγρών καυσίμων της 5ης Μαρτίου, οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων ανέρχονται στα 1,788 ευρώ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η βενζίνη 100 οκτανίων κοστίζει 1,997 ευρώ ανά λίτρο.

Σημαντική αύξηση στις τιμές

Η τιμή της βενζίνης των 95 οκτανίων σημείωσε άνοδο την Παρασκευή, φτάνοντας τα 1,749 ευρώ, και την Δευτέρα ανήλθε στα 1,754 ευρώ. Για το diesel κίνησης, η μέση τιμή είναι στα 1,65 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το υγραέριο κίνησης κοστίζει 1,081 ευρώ ανά λίτρο.

Ο Θέμης Κιούρτζης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, αναφέρει ότι οι πρόσφατες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές αναμένεται να επηρεάσουν σύντομα και τις τιμές στα βενζινάδικα. Η αναμενόμενη αύξηση για τη βενζίνη μπορεί να φτάσει έως και 10 λεπτά το λίτρο μέσα στην εβδομάδα, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από τις αντιδράσεις των διεθνών αγορών.

Κυβερνητικά μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Παράλληλα, η κυβέρνηση στέλνει σαφές μήνυμα στους επαγγελματίες του κλάδου, προειδοποιώντας για αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστωθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές δεν θα επιβαρύνονται αδικαιολόγητα.

Σχόλια και αναλύσεις

Η τρέχουσα κατάσταση στις τιμές των καυσίμων αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπεί η ελληνική αγορά, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις έχουν άμεσες συνέπειες στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η αύξηση των τιμών, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενδέχεται να επηρεάσει την κατανάλωση και τις οικονομικές αποφάσεις των νοικοκυριών.

