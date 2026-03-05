Συντάξεις Απριλίου 2026: Ανατροπές στις πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Η καταβολή των συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο του 2026 αναμένεται να παρουσιάσει ορισμένες αλλαγές στον προγραμματισμό των πληρωμών, καθώς το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ προσαρμόζουν τις ημερομηνίες προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνταξιούχοι πριν από την εορταστική περίοδο. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο βασικές φάσεις, ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ξεκινήσει παραδοσιακά από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες για την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων διαμορφώνονται ως εξής:

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ: Οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 .

ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ, Τράπεζες, ΔΕΗ: Οι συντάξεις των μισθωτών θα πληρωθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 .

Επικουρικές Συντάξεις: Η πληρωμή τους θα γίνει ταυτόχρονα με τις κύριες συντάξεις την ίδια ημέρα για κάθε ταμείο, ακολουθώντας το νέο μοντέλο ενιαίας καταβολής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι

Η διαδικασία της πίστωσης των ποσών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ σημαίνει ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας (δηλαδή από τις 23 και 26 Μαρτίου αντίστοιχα). Οι δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους το καθαρό ποσό της σύνταξης, μετά τις κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου.

Επιπλέον, τον Απρίλιο αναμένεται να ολοκληρωθούν και ορισμένες εκκρεμότητες που αφορούν αναδρομικά ποσά ή διορθώσεις σε παλιές περιπτώσεις επανυπολογισμού, ειδικά για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Οι συνταξιούχοι καλούνται να ελέγχουν τα ενημερωτικά σημειώματα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για να διαπιστώνουν τυχόν μεταβολές στα ποσά τους.

