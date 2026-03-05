Πρόστιμα-μαμούθ για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων: Ποιοι μπήκαν στο στόχαστρο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε εντατική αποστολή SMS, email και ειδοποιητηρίων προς εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, επιβάλλοντας πρόστιμα και απαιτώντας την καταβολή οφειλών ύψους 109,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έγινε μετά από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που αποκάλυψαν ότι πολλά οχήματα δεν ήταν ασφαλισμένα ή ότι δεν είχαν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Μαζική ενημέρωση με τεχνολογία αιχμής

Η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τις Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών, διενήργησε διασταυρωτικούς ελέγχους για να διαπιστώσει παραβάσεις σε υποχρεώσεις ασφάλισης και πληρωμής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2025, σύμφωνα με τον Ν.5113/2024. Η ημερομηνία αναφοράς των ελέγχων ήταν η 15 Δεκεμβρίου 2025.

Από τις 297.561 πράξεις επιβολής προστίμων, 125.051 αφορούσαν μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης, ενώ οι υπόλοιπες 172.510 αφορούσαν οφειλές τελών κυκλοφορίας. Οι ιδιοκτήτες είχαν ήδη ενημερωθεί προηγουμένως, αλλά δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουν τις παραβάσεις τους.

Διαδικασία ειδοποίησης και υποβολής ενστάσεων

Η ενημέρωση των ιδιοκτητών πραγματοποιείται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Η εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε όχημα, επιτρέποντας στους πολίτες να ενημερωθούν για τις πράξεις που τους αφορούν.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσω της ίδιας εφαρμογής, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. Για όσους ενημερώνονται μέσω συστημένης επιστολής, η προθεσμία είναι είκοσι εργάσιμες ημέρες.

Συντονισμένες προσπάθειες για οδική ασφάλεια

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Μητρώου Οχημάτων που εξασφαλίζει τη δυνατότητα έγκαιρης ταυτοποίησης των οχημάτων που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους.

Οι έλεγχοι και οι πράξεις προστίμων υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ και τις αρμόδιες ΔΟΥ, ενώ η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται είτε αυτοματοποιημένα είτε από τους αρμόδιους φορείς.

Σοβαρό ζήτημα για τους ιδιοκτήτες οχημάτων

Το ζήτημα είναι κρίσιμο για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς οι παραλείψεις μπορούν να επιφέρουν σοβαρές οικονομικές και νομικές συνέπειες. Η συντονισμένη αυτή πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη σημασία της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις, ενισχύοντας παράλληλα την κυβερνητική στρατηγική για την οδική ασφάλεια.

