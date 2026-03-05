«Μαύρα» ενοίκια: Πώς θα τα εντοπίσει η ΑΑΔΕ – Οι νέες ψηφιακές διασταυρώσεις

Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των "μαύρων" ενοικίων, ενός συχνού φαινομένου στην αγορά ακινήτων που συχνά συγκαλύπτει τη φοροδιαφυγή. Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικές πρωτοβουλίες που σκοπεύουν να αυξήσουν τη διαφάνεια και να αντιμετωπίσουν την εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Τριπλή στρατηγική για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Η στρατηγική της κυβέρνησης περιλαμβάνει την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικών συναλλαγών από την 1η Απριλίου 2026, την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) στα τέλη Μαρτίου, καθώς και την προσφορά κινήτρων στους ενοικιαστές με την επιστροφή ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου. Οι κινήσεις αυτές έχουν ως στόχο την πλήρη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ εκμισθωτών και ενοικιαστών.

Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το μέσο δηλωμένο μηνιαίο ενοίκιο για την κύρια κατοικία είναι μόλις 211 ευρώ, ενώ μόνο το 10% των ιδιοκτητών δηλώνουν εισπράξεις άνω των 400 ευρώ μηνιαίως. Η πραγματικότητα δείχνει ότι οι τιμές είναι συχνά υψηλότερες, υποδηλώνοντας πως πολλοί ιδιοκτήτες εξαπατούν το φορολογικό σύστημα.

Ψηφιοποίηση και έλεγχος μέσω του ΜΙΔΑ

Το ΜΙΔΑ, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σύντομα, θα διευκολύνει την καταγραφή των χρηματικών ροών στα ακίνητα. Η ψηφιοποίηση των μισθώσεων θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να συγκρίνει τα δηλωμένα ποσά με τις πραγματικές καταβολές και να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα. Η ενσωμάτωση των δεδομένων ιδιοκτησίας και χρήσης ακινήτων θα δώσει τη δυνατότητα για αυτοματοποιημένους ελέγχους και ανίχνευση αποκλίσεων στις δηλώσεις.

Ειδικός μηχανισμός ελέγχου και αποτροπή "μαύρης" αγοράς

Οικειοθελώς ή όχι, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές θα πρέπει να συμμορφωθούν με το νέο σύστημα ελέγχου. Η διασταύρωση μεταξύ δηλωμένων μισθώσεων, τραπεζικών συναλλαγών και στοιχείων επιδομάτων θα γίνεται μέσω του ΜΙΔΑ, με στόχο την εντοπισμό των "μαύρων" συναλλαγών. Ανάμεσα στις ιδέες που εξετάζονται ήταν και η καθιέρωση ενός ελάχιστου ενοικίου, αλλά η κυβέρνηση διέψευσε την εφαρμογή του.

Υποχρεωτική χρήση τραπεζικών λογαριασμών για ενοίκια

Από την 1η Απριλίου 2026, όλα τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με τις πληρωμές να γίνονται σε λογαριασμό στο όνομα του εκμισθωτή. Αυτό επιτρέπει την εύκολη ταυτοποίηση των συναλλαγών. Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ηλεκτρονικά τον σχετικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ. Εάν πρόκειται για κοινό λογαριασμό, ο εκμισθωτής θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Παράλληλα, κάθε έτος, τα 12 μισθώματα πρέπει να καταβάλλονται εντός του τρέχοντος φορολογικού έτους, αλλιώς ο ιδιοκτήτης χάνει τη νόμιμη έκπτωση. Η αποτυχία καταβολής του ενοικίου μέσω τραπεζικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια παροχών για τον ενοικιαστή, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου, και μπορεί να θεωρηθεί ως "μη πληρωμή", με πιθανές συνέπειες όπως και η διαδικασία έξωσης.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στην αγορά ακινήτων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και μείωση της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, η επιτυχία τους εξαρτάται από τη συνεργασία των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών, καθώς και από την αποτελεσματική λειτουργία του ΜΙΔΑ.

