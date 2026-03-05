Επίδομα Μητρότητας 2026: Ο πλήρης οδηγός για τις πληρωμές, τα ποσά και το ακατάσχετο

Οι καταβολές για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) για τον Μάρτιο ξεκινούν σήμερα, με τον e-ΕΦΚΑ να αναλαμβάνει τη διανομή στις εργαζόμενες μητέρες, είτε αυτές είναι μισθωτές είτε αυτοαπασχολούμενες, εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας. Σημειώνεται πως η χορήγηση του επιδόματος αφορά αποκλειστικά όσες έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Πληρωμές Μαρτίου και Απριλίου

Για το μήνα Μάρτιο, οι επόμενες πληρωμές είναι προγραμματισμένες για τις 19 του μήνα και θα περιλαμβάνουν τις αιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 13 Μαρτίου. Όσον αφορά τον Απρίλιο, οι δύο πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στις 2 και 20 του μήνα, καλύπτοντας τις αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί από τις 28 Μαρτίου έως τις 14 Απριλίου.

Προστασία από κατασχέσεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το επίδομα μητρότητας είναι ακατάσχετο, όμως υπάρχουν αναφορές για κατασχέσεις στο παρελθόν. Σε περίπτωση που συμβεί, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του, αποδεικνύοντας ότι το ποσό προέρχεται από το επίδομα, και να υποβάλει αίτηση αποδέσμευσης είτε στην Εφορία είτε στην τράπεζα. Για περισσότερη ασφάλεια, συνίσταται η χρήση ακατάσχετου λογαριασμού.

Αύξηση επιδόματος

Από την 1η Απριλίου, το ποσό του επιδόματος μητρότητας θα αυξηθεί, καθώς συνδέεται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 910,8 με 950,4 ευρώ. Το τελικό ποσό του επιδόματος εξαρτάται από τις ασφαλιστικές αποδοχές της κάθε μητέρας.

Φορολογική αντιμετώπιση

Το επίδομα μητρότητας είναι αφορολόγητο, ωστόσο πρέπει να δηλωθεί σε συγκεκριμένους κωδικούς στη φορολογική δήλωση του εντύπου Ε1.

Σχόλιο: Με τις νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, οι εργαζόμενες μητέρες θα δουν σημαντική βελτίωση στο ποσό του επιδόματος μητρότητας, ενώ η προστασία από κατασχέσεις παραμένει κρίσιμη. Το γεγονός ότι το επίδομα διατηρείται αφορολόγητο προσφέρει περαιτέρω οικονομική στήριξη στις οικογένειες αυτές.

