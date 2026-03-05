Πολλοί γονείς δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν την 25ετία ως το 2012 αλλά απέκτησαν παιδί μετά το 2012 κινδυνεύουν να φορτωθούν ως και 7 έτη και να συνταξιοδοτηθούν στα 67 αντί στα 60.

Η αιφνίδια αλλαγή στις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις για γονείς δημοσίους υπαλλήλους έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς επηρεάζει άμεσα την ηλικία συνταξιοδότησης. Τα νέα δεδομένα, όπως αποκαλύπτονται, φέρνουν τροποποιήσεις στην αναγνώριση της 25ετίας και της ανηλικότητας των τέκνων.

Οι αλλαγές στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων με ανήλικα τέκνα προκλήθηκαν από την αναθεώρηση των νομοθετικών προϋποθέσεων που αφορούσαν τη 25ετή υπηρεσία έως το 2012 και την απόκτηση παιδιού μετά από αυτήν την ημερομηνία. Αρκετοί υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι το 2012, αλλά απέκτησαν παιδιά μετά από αυτό το έτος, κινδυνεύουν τώρα να δουν την ηλικία συνταξιοδότησης να αυξάνεται από τα 60 στα 67 έτη.

Νέα δεδομένα από το Γενικό Λογιστήριο

Οι αλλαγές καθορίστηκαν από την εγκύκλιο 920 που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τον Ιανουάριο του 2016. Η εγκύκλιος αυτή προέβλεψε ότι οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με ανήλικα παιδιά μπορούσαν να επωφεληθούν ευνοϊκών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2011 ή το 2012 και διέθεταν ανήλικο παιδί είτε κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας είτε μεταγενέστερα.

Διαφοροποίηση στην ερμηνεία

Η αλλαγή αφορά κυρίως την ερμηνεία της λέξης «μεταγενέστερα», γεγονός που έχει δημιουργήσει σύγχυση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, ένας υπάλληλος που συμπλήρωσε 25ετία το 2011 και απέκτησε παιδί το 2013 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους που ίσχυαν για γονείς με ανήλικα τέκνα το 2011.

Αντίκτυπος στους δικαιούχους

Η ανατροπή αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στους δικαιούχους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν τις συνταξιοδοτικές τους προοπτικές να αλλάζουν ριζικά. Ενώ οι αλλαγές στα όρια ηλικίας τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 19/8/2015, το νέο πλαίσιο καθιστά δυσχερέστερη την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων για όσους δεν είχαν ανήλικο τέκνο κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο.

Η αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων δημιουργεί νέο περιβάλλον για τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι γονείς, με σημαντικές επιπτώσεις στο συνταξιοδοτικό τους σχεδιασμό. Η διαχείριση των νέων δεδομένων απαιτεί προσεκτική ανάλυση ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες εκπλήξεις.

