Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα ετοιμάζεται για «μέτρα στήριξης» στην οικονομία

Η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για τις παγκόσμιες αγορές, με την ελληνική κυβέρνηση να βρίσκεται σε εγρήγορση για πιθανές οικονομικές επιπτώσεις. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, για να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στα βασικά αγαθά και την ενέργεια.

Πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενέργεια και τα βασικά αγαθά

Με τις τιμές του πετρελαίου Μπρεντ να κυμαίνονται οριακά πάνω από τα 82 δολάρια το βαρέλι και τη χονδρική τιμή του ρεύματος να έχει αυξηθεί κατά 3,4% στα 105 ευρώ τη μεγαβατώρα, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει μια σειρά από μέτρα για την απορρόφηση αυτών των αυξήσεων. Μεταξύ αυτών είναι:

1. **Παροχή «Fuel Pass»**: Το μέτρο αυτό θα ενεργοποιηθεί εφόσον το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι για τουλάχιστον ένα μήνα. Το Fuel Pass θα διατίθεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στους ιδιοκτήτες οχημάτων.

2. **Επιδότηση ρεύματος**: Αν οι τιμές της κιλοβατώρας αυξηθούν δραματικά πάνω από τα 17-18 λεπτά του ευρώ, τότε θα εξεταστεί η επιδότηση της κατανάλωσης ρεύματος.

3. **Πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους**: Επαναφορά του μέτρου που περιορίζει το περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και καύσιμα, για τον έλεγχο των τιμών.

Έλεγχοι και παρακολούθηση της αγοράς

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εντείνει τους ελέγχους στην αγορά καυσίμων για την αποτροπή αισχροκέρδειας. Από το περασμένο Σάββατο έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 700 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων, ενώ έχουν επιβληθεί πρόστιμα όπου διαπιστώθηκαν παρατυπίες.

Παράλληλα, παρακολουθείται η εξέλιξη των τιμών μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών. Σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος, έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στις τιμές.

Αύξηση στις τιμές των τροφίμων

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Τα φρέσκα κρέατα πωλούνται 8,88% ακριβότερα σε σχέση με την περσινή περίοδο, ενώ οι αυξήσεις αποδίδονται στις διεθνείς τιμές και τις καιρικές συνθήκες που επηρέασαν την παραγωγή. Παρόλα αυτά, υπήρξε μείωση στις τιμές προϊόντων όπως τα απορρυπαντικά (-6,29%) και τα τρόφιμα παντοπωλείου (-2,53%).

Θωράκιση της ελληνικής οικονομίας

Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, παρά τις αυξήσεις, η αγορά ενέργειας είναι θωρακισμένη λόγω του διαφοροποιημένου ενεργειακού μείγματος και των κατάλληλων προγραμματισμών. Οι καιρικές συνθήκες και η χαμηλή εποχική ζήτηση περιορίζουν προς το παρόν τις πιέσεις στο ενεργειακό κόστος. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η χώρα διαθέτει τα αναγκαία θεσμικά και οικονομικά εργαλεία για την αποτροπή οικονομικών αναταράξεων.

Η γεωπολιτική στάση της Ελλάδας

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει ισχυρή και προσηλωμένη στις εθνικές της υποχρεώσεις. Η αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο είναι μια αμυντική και ειρηνική κίνηση, ενισχύοντας την ασφάλεια στην περιοχή και την αποτροπή απειλητικών ενεργειών. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Ελλάδας.

Σχόλιο

Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επιδεικνύοντας προθυμία να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία της οικονομίας και των πολιτών. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και η προετοιμασία για ενδεχόμενες κρίσεις είναι κρίσιμες για την αποφυγή οικονομικών αναταράξεων στο μέλλον.

