Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο κόστος καυσίμων, καθώς οι διεθνείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου μεταφράζονται άμεσα σε αυξήσεις στην αντλία. Οι ανατιμήσεις αυτές αναμένονται να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά καθώς οι τιμές στο ντίζελ και την αμόλυβδη συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Τιμές καυσίμων: Νέα άνοδος στην αντλία

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7,5 λεπτά το λίτρο, με την μέση τιμή να φτάνει τα 1,82 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ακριβύνει κατά 15 λεπτά, αγγίζοντας τα 1,72 ευρώ το λίτρο. Αυτές οι αλλαγές θα επιβαρύνουν τους οδηγούς, με κόστος έως και 12 ευρώ περισσότερο ανά γέμισμα για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Για τους επαγγελματίες οδηγούς, το κόστος μπορεί να αυξηθεί έως και 30 ευρώ ανά γέμισμα, δημιουργώντας επιπρόσθετα οικονομικά βάρη.

Διεθνείς αγορές: Απειλή για νέα άνοδο

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Η τιμή του Brent έφτασε τα 82 δολάρια, ενώ αναλυτές εκτιμούν πως αν η κατάσταση επιδεινωθεί, οι τιμές θα μπορούσαν να υπερβούν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Ειδικότερα, η RBC Capital Markets και η Barclays προβλέπουν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση ενδέχεται να οδηγήσει τις τιμές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αντιδράσεις και έλεγχοι στην αγορά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή έχει ήδη πραγματοποιήσει 500 ελέγχους για πιθανές κερδοσκοπικές πρακτικές στα πρατήρια καυσίμων. Παρά τις προσπάθειες, η δυνατότητα να συγκρατηθούν οι αυξήσεις φαίνεται περιορισμένη, λόγω της ταχύτητας με την οποία αλλάζουν οι διεθνείς τιμές.

Οικονομικές προοπτικές και εναλλακτικές

Αναλυτές της ενεργειακής βιομηχανίας, όπως η Rystad Energy, υπογραμμίζουν ότι η προσφορά πετρελαίου μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω αν οι εντάσεις επηρεάσουν τις διαδρομές θαλάσσιας μεταφοράς. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά αποθέματα ή να αναζητηθούν εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης.

