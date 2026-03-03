Ενίσχυση Ατομικών Επιχειρήσεων: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τον εκσυγχρονισμό της μικρής επιχειρηματικότητας

Αναδεικνύονται νέες προοπτικές για τις μικρές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα, καθώς εγκαινιάζεται η δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας». Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, αναβαθμίζοντας τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών. Από τις 20 Μαρτίου έως την 1 Ιουνίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Νέες τεχνολογίες και κυκλική οικονομία

Η δράση προωθεί επενδύσεις που αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της ενεργειακής αναβάθμισης και της κυκλικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που αναμένεται να βελτιώσει τη θέση τους στην αγορά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιλέξιμες δαπάνες και προϋπολογισμός

Για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνει κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό γραφείου, λογισμικά και πιστοποίηση προϊόντων. Η συνολική δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Το εύρος των επιχορηγούμενων ποσών κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται συμμετοχή;

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, οι οποίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια πλήρη κλεισμένη και εκκαθαρισμένη χρήση πριν την υποβολή της αίτησης. Η επιχορήγηση υποστηρίζει επιχειρηματικές προσπάθειες που στοχεύουν στη βελτίωση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις για τη δράση θα είναι ανοιχτές από τις 20 Μαρτίου έως την 1η Ιουνίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, με στόχο την αξιολόγηση και την τελική έγκριση των σχεδίων τους για υλοποίηση εντός των επόμενων ετών.

Σχόλιο

Η αναβάθμιση και η ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων αποτελούν ζωτικής σημασίας πρωτοβουλίες για την τοπική οικονομία, προωθώντας την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στις μικρές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

