Από το 2026, ξεκινά η εφαρμογή ενός νέου νόμου που φέρνει σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων. Στο στόχαστρο βρίσκονται τα ακίνητα που ανήκουν σε τράπεζες, επενδυτικά funds και εταιρείες διαχείρισης δανείων, με τις επιβαρύνσεις να διαρκούν έως το 2028. Ο νέος αυτός φόρος αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς προβλέπει διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων.

Οι λεπτομέρειες της νέας ρύθμισης

Η ρύθμιση αυτή, που εγκρίθηκε το 2025 και τίθεται σε ισχύ το 2026 από τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα, αφορά όλα τα κλειστά ακίνητα που περιλαμβάνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Συγκεκριμένα, αφορά δικαιώματα επί κατοικιών, όπως διαμερίσματα και μονοκατοικίες, που ανήκουν σε τράπεζες, επενδυτικά funds και τους διαχειριστές τους, όπως οι servicers.

Ποιες εξαιρέσεις προβλέπονται

Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις για τα ακίνητα που είχαν μισθωθεί για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επιβολή του φόρου. Η ελάφρυνση αυτή έχει προϋποθέσεις και αφορά όσους έχουν υποβάλει δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στην ΑΑΔΕ. Για το 2026, τα στοιχεία αυτά μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 2 Μαρτίου με αναγραφή ΑΦΜ, ΑΤΑΚ και, προαιρετικά, αριθμού καταχώρισης μισθωτηρίου.

Πώς επηρεάζονται οι τραπεζικές και επενδυτικές εταιρείες

Η επίδραση του νέου φορολογικού καθεστώτος δεν είναι αμελητέα: οι τράπεζες κατέχουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers έχουν υπό διαχείριση περίπου 11.000. Από αυτά, γύρω στα 7.000 είναι οικιστικά, με την συνολική επιβάρυνση να εκτιμάται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την προσαύξηση του ΕΝΦΙΑ θα κατευθυνθούν σε δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής.

Διαδικασία και έλεγχος εφαρμογής

Η επιβολή της προσαύξησης γίνεται αυτόματα κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Αν προκύψουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν ή αναιρούν την επιβολή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα να επανεξετάσει και να αναπροσαρμόσει την εκκαθάριση. Σε περιπτώσεις λανθασμένης επιβολής, προβλέπεται επανέλεγχος, με την έκδοση νέας πράξης ΕΝΦΙΑ ή αιτιολογημένης απόρριψης.

Στρατηγικές κινήσεις και μελλοντικές εξελίξεις

Οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, διαχειριζόμενες πιο αποτελεσματικά τα ακίνητά τους για να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις. Η στεγαστική πολιτική της χώρας θα ενισχυθεί από τα επιπλέον έσοδα, αναμένοντας να δώσει λύσεις σε θέματα κατοικίας που απασχολούν αρκετούς πολίτες.

Διαβάστε ακόμα: «Τειρεσίας» για ενοικιαστές: Τι αλλάζει από την 1η Απριλίου για όσους δεν πληρώνουν