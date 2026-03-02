Επίδομα Συμπαράστασης: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται και πώς θα το λάβετε

Το επίδομα συμπαράστασης αποτελεί μια κρίσιμη οικονομική ενίσχυση για χιλιάδες συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν ανάγκη από συνεχή φροντίδα τρίτου προσώπου. Η παροχή αυτή στοχεύει στην κάλυψη των επιπλέον εξόδων που προκύπτουν από την ανάγκη βοήθειας στην καθημερινή διαβίωση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίες ορίζονται από τον νόμο με βάση το είδος της σύνταξης και την κατάσταση της υγείας τους:

Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας: Όσοι κρίνονται από τις υγειονομικές επιτροπές (ΚΕΠΑ) ότι βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου.

Συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή θανάτου: Εφόσον παρουσιάζουν απόλυτη αναπηρία και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Περιπτώσεις τύφλωσης: Συνταξιούχοι που αντιμετωπίζουν ολική απώλεια όρασης.

Το ύψος του επιδόματος

Το ποσό δεν είναι σταθερό για όλους, καθώς υπολογίζεται ως ποσοστό επί της σύνταξης. Συνήθως, το επίδομα ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης, ωστόσο υπάρχει ένα ανώτατο όριο (πλαφόν) που καθορίζεται ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο (π.χ. πρώην ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο).

Ποσά και προϋποθέσεις

Για συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν πριν το 1993: Η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 50%, με ανώτατο όριο τα 671,40 ευρώ.

Για συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν μετά το 1993: Το ποσό ανέρχεται σε 173,34 ευρώ.

Για τυφλούς συνταξιούχους: Προβλέπεται προσαύξηση 50% έως 671,40 ευρώ.

Το επίδομα συμπαράστασης δεν αποκλείει τη λήψη άλλων επιδομάτων αναπηρίας, όπως το εξωιδρυματικό επίδομα. Μισθωτοί και μη μισθωτοί μπορούν να το λάβουν, με όριο τα 846 ευρώ τον μήνα για τους μισθωτούς.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η αποδεδειγμένη ανάγκη καθημερινής βοήθειας σε βασικές λειτουργίες, όπως η σίτιση, η υγιεινή και η μετακίνηση. Η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής είναι καθοριστική, καθώς το κριτήριο δεν είναι μόνο το ποσοστό αναπηρίας, αλλά κυρίως η πραγματική ανάγκη διαρκούς φροντίδας. Πέραν των πιστοποιητικών αναπηρίας απαιτείται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

Σε προνοιακό επίπεδο, δηλαδή ανεξάρτητα από τυχόν λήψη άλλων αναπηρικών επιδομάτων το επίδομα ετέρου προσώπου ανέρχεται έως το 2025 στα 380 ευρώ μηνιαίως.

Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Η διαδικασία υποβολής

Για τη λήψη του επιδόματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Αίτηση στα ΚΕΠΑ: Προγραμματισμός ραντεβού για αξιολόγηση από την υγειονομική επιτροπή.

Γνωμάτευση: Η επιτροπή πρέπει να βεβαιώσει ρητά την ανάγκη για «συμπαράσταση ετέρου προσώπου».

Υποβολή στον e-ΕΦΚΑ: Με τη θετική γνωμάτευση, υποβάλλεται η σχετική αίτηση στο ασφαλιστικό φορέα για την έναρξη της καταβολής.

Διαβάστε ακόμα: Πώς να γλιτώσετε έως και 50€ τον μήνα από τις 'αόρατες' συνδρομές σας