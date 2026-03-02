Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις και πώς θα υπολογίσετε το ποσό

Το Επίδομα Παιδιού «Α21» είναι ένα σημαντικό οικονομικό βοήθημα για πολλές οικογένειες στην Ελλάδα, με στόχο τη στήριξη της ανατροφής των παιδιών. Οι δικαιούχοι έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας Α21, η οποία άνοιξε την προηγούμενη Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή της αίτησης για το επίδομα πραγματοποιείται μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας Α21, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω των ιστοσελίδων www.idika.gr και www.opeka.gr . Για την είσοδο στην πλατφόρμα, οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Σύμφωνα με τις οδηγίες, τα περισσότερα πεδία της αίτησης συμπληρώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ και τον ΑΜΚΑ, ωστόσο οι αιτούντες πρέπει να επιβεβαιώσουν τα εισοδήματα, τη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN για την πίστωση του επιδόματος.

Οι αιτήσεις αποθηκεύονται προσωρινά στο σύστημα, αλλά για να είναι έγκυρες πρέπει να υποβληθούν οριστικά. Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στην αίτηση, μπορεί να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου, αλλά τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν λανθασμένα πρέπει να επιστραφούν.

Υπολογισμός του ποσού

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται από το εισόδημα της οικογένειας και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο κατηγορίες εισοδήματος:

Κατηγορία Α: 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω. -

- Κατηγορία Β: 42 ευρώ το μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 84 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το έτος 2026 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους, υπολογίζονται τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Για να εγκριθεί η αίτηση, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Οι κύριες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

Η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο.

Η επάρκεια φοίτησης.

Υποβολή των απαραίτητων στοιχείων στη σχετική αίτηση, όπως τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου του παιδιού.

Εάν τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν, ο αιτών καλείται να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να συνεχιστεί η διαδικασία.

Συμπληρωματικά έγγραφα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για φοιτητές ή για παιδιά με ειδικές συνθήκες, απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων που ανεβαίνουν ψηφιακά στην πλατφόρμα. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να είναι πλήρεις και έγκυρες.

Η πλατφόρμα Α21 παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την οικονομική ενίσχυση που δικαιούνται, υποστηρίζοντας το οικογενειακό εισόδημα σε περιόδους αυξημένων οικονομικών αναγκών. Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εγκαίρως, τηρώντας τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Διαβάστε ακόμα: Οικονομικός «σεισμός»: Οι 5 σημαντικότερες επιπτώσεις για την Ελλάδα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή