Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 2.000 προσλήψεις ανέργων με επιδότηση έως 875 ευρώ

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανοίγει το δρόμο για 2.000 ανέργους, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση της μισθοδοσίας με ποσά που φτάνουν μέχρι και τα 875 ευρώ ανά μήνα.

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να δώσει οικονομική ανάσα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν νέους εργαζομένους, ενώ παράλληλα προσφέρει στους ανέργους την ευκαιρία για μια νέα αρχή στην επαγγελματική τους ζωή. Η ΔΥΠΑ, με αυτή την πρωτοβουλία, προσπαθεί να μειώσει το ποσοστό ανεργίας και να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες.

Οι δικαιούχοι

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων της ΔΥΠΑ και να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, όπου θα πρέπει να καταχωρίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν εντάσσονται:

1. Άτομα που κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων από την επιχείρηση:

Είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,

είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σχετική υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr, πριν από την πρόσληψή τους από την επιχείρηση.

2. Άτομα τα οποία προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων.

3. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

Πώς λειτουργεί η επιδότηση

Η επιδότηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους στο πλαίσιο του προγράμματος. Συγκεκριμένα, το ποσό επιδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 875 ευρώ τον μήνα, ανά εργαζόμενο, καθιστώντας το πρόγραμμα ιδιαιτέρως ελκυστικό για εργοδότες που επιθυμούν να επεκτείνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους χωρίς υπερβολικά κόστη.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις

Για να είναι επιλέξιμες, οι επιχειρήσεις πρέπει να δεσμευτούν να διατηρήσουν τις νέες θέσεις εργασίας για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του προγράμματος. Επιπλέον, οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη ασφάλιση στους νεοπροσληφθέντες.

Πώς θα επηρεάσει την αγορά εργασίας

Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, μειώνοντας το ποσοστό ανεργίας και δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Η δυνατότητα για 2.000 ανέργους να βρουν εργασία, σε συνδυασμό με την οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις, δύναται να δώσει μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω στοχευμένων δράσεων.

