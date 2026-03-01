Η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, με την εμπλοκή των ΗΠΑ, δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ζητήματα για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τις επιπτώσεις αυτής της σύρραξης αναλύει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, σε αποκλειστική δήλωση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η ιστορική αναδρομή δείχνει ότι όταν η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίση, η παγκόσμια οικονομία υποφέρει. Υπολογίζεται ότι οι πολεμικές εντάσεις μειώνουν το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,2% έως 1%, αυξάνουν τον πληθωρισμό κατά περίπου 1% και επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις. Κύριο μέλημα είναι η διάρκεια και η εξάπλωση της σύγκρουσης.

Ενεργειακή ασφάλεια και τιμές πετρελαίου

Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αναμένεται οι τιμές να ξεπεράσουν τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, αν η κρίση συνεχιστεί. Αυτό αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνάει από τα Στενά του Ορμούζ. Η επίπτωση στις τιμές καυσίμων είναι άμεση, επηρεάζοντας τη μεταφορά, την παραγωγή και τη θέρμανση, με ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις να αναμένονται στην Ευρώπη και την Ασία.

Οικονομική αστάθεια και επενδύσεις

Η πολεμική κατάσταση επηρεάζει την προθυμία των επενδυτών να αναλάβουν ρίσκο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των επενδύσεων. Οι αυξήσεις στα επιτόκια και η οικονομική αστάθεια μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, προκαλώντας περαιτέρω οικονομική ύφεση.

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η χώρα παίζει καθοριστικό ρόλο στις μεταφορές και το εμπόριο, ενισχύοντας τη σημασία της για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Ωστόσο, οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν απειλές για την ελληνική οικονομία.

Πολιτικές και διπλωματικές ενέργειες

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Υπάρχει ανάγκη για στρατηγικές συνεργασίες και διπλωματικές ενέργειες που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Κοινωνικές επιπτώσεις

Οι οικονομικές αναταραχές έχουν άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις. Η αύξηση των τιμών καυσίμων και προϊόντων επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, δημιουργώντας κοινωνικές εντάσεις. Η κυβέρνηση καλείται να λάβει μέτρα για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν τερματιστεί άμεσα, οι συνέπειες μπορεί να είναι εκτενείς και πολυδιάστατες, επηρεάζοντας την οικονομική και πολιτική σταθερότητα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι επιπτώσεις ανά τομέα

Μια ανάλυση των επιπτώσεων ανά τομείς είναι η ακόλουθη:

1. Ενεργειακή ασφάλεια και τιμές πετρελαίου.

Η αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο δημιουργεί συνθήκες απότομης αύξησης τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με πιθανή βραχυπρόθεσμη τιμή άνω των 80 δολαρίων ανά βαρέλι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απειλή για τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται, περίπου, το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα επιβάρυνε το κόστος καυσίμων για μεταφορές, παραγωγή και θέρμανση, ειδικά σε Ευρώπη και Ασία, επαναφέροντας ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.

2. Εμπόριο και ναυτιλία

Οι ναυτιλιακές καθυστερήσεις ή ακόμη και αποκλεισμοί στον Περσικό Κόλπο, καθώς και οι επιθέσεις εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνουν ναύλα, ασφάλιστρα και κόστη logistics. Οι εισαγωγές πρώτων υλών, σιτηρών και πετροχημικών επηρεάζονται άμεσα, ενώ η ελληνική ναυτιλία αντιμετωπίζει αυξημένα λειτουργικά και ασφαλιστικά κόστη.

3. Χρηματοπιστωτικές αγορές

Οι αγορές αντιδρούν με πτώση μετοχών, κυρίως σε κλάδους υψηλής ενεργειακής έντασης, άνοδο του χρυσού και του δολαρίου ως «ασφαλή καταφύγια» και πιέσεις στα νομίσματα των αναδυόμενων οικονομιών.

4. Τοπική και περιφερειακή οικονομία

Η γεωπολιτική ένταση οδηγεί σε πτώση επενδύσεων, μείωση τουριστικών ροών και εξαγωγών, πιθανή αντίστροφη μετανάστευση, περιορισμό ροών πετρελαίου και αυξημένο κόστος για στρατιωτική επιτήρηση.

Οι 5 σημαντικότερες επιπτώσεις για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, οι βασικοί τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο στην Ελλάδα είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, το εμπόριο, το ενεργειακό κόστος και η γεωπολιτική σταθερότητα.

1. Πλήγμα στον τουρισμό της Ανατολικής Μεσογείου

Η Ελλάδα ενδέχεται να θεωρηθεί «γειτονική ζώνη αστάθειας», ιδιαίτερα από επισκέπτες εκτός ΕΕ, κυρίως από ΗΠΑ και Ασία. Πιθανές ακυρώσεις κρουαζιέρων και πακέτων πολυπροορισμών (Ελλάδα-Τουρκία-Ισραήλ-Αίγυπτος), αυξημένα ασφαλιστικά κόστη και επιβάρυνση της τουριστικής εικόνας μπορεί να περιορίσουν τις κρατήσεις, ιδίως σε νησιά της Ανατολικής Μεσογείου.

2. Επιβάρυνση της ελληνικής ναυτιλίας

Ενδεχόμενες εμπλοκές στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα οδηγούν σε αύξηση ναύλων και ασφαλίστρων, αναδρομολόγηση πλοίων μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας και καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Οι ελληνόκτητες εταιρείες θα δουν αύξηση λειτουργικού κόστους και πιθανές πιέσεις στις ναυλώσεις.

3. Διατάραξη εμπορίου και εισαγωγών

Καθυστερήσεις εμπορευμάτων από την Ασία μέσω Σουέζ επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, τη μεταποίηση και το λιανεμπόριο. Το κόστος εισαγωγών σε ενέργεια, πρώτες ύλες και τεχνολογικά προϊόντα αυξάνεται, ενώ ενισχύεται η αβεβαιότητα για εξαγωγές προς χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

4. Ενεργειακή αναστάτωση και κόστος καυσίμων

Η αύξηση τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα μεταφορές (οδικές, ακτοπλοϊκές, αεροπορικές), κόστος παραγωγής και τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιβάρυνση του πληθωρισμού θα είναι αισθητή κυρίως σε τρόφιμα και ενέργεια, δεδομένης της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές.

5. Γεωπολιτική και διπλωματική πίεση

Η Ελλάδα καλείται να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και αραβικών χωρών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της ως ενεργειακού και γεωπολιτικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο (LNG, αγωγοί). Δεν αποκλείεται αύξηση στρατιωτικής επιτήρησης σε Αιγαίο και Κύπρο.

