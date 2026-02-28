Πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 9 Απριλίου, θα ξεκινήσει η προπληρωμή των «πασχαλινών» επιδομάτων που φέτος θα χορηγηθούν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε δικαιούχους ανέργους. Η καταβολή αυτή περιλαμβάνει διάφορα επιδόματα και παροχές, όπως η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, το επίδομα εργασίας, καθώς και το Δώρο Πάσχα.

Ποια επιδόματα καταβάλλονται

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει την πληρωμή διαφόρων επιδομάτων, μεταξύ των οποίων είναι το επίδομα γονικής άδειας, το τακτικό επίδομα ανεργίας και το βοήθημα ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους. Ακόμη, προβλέπεται να δοθεί το Δώρο Πάσχα σε όλους τους επιδοτούμενους ανέργους.

Τι ισχύει για το Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα για το 2026 δεν θα είναι το ίδιο για όλους τους ανέργους που επιδοτούνται. Θα υπολογιστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριμένα, για όσους λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται συνήθως ως το μισό του μηνιαίου επιδόματος, δηλαδή 270 ευρώ. Με την αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, αυτό το ποσό θα αυξηθεί μεταξύ 279,45 και 291,60 ευρώ.

Πλήρες και μειωμένο Δώρο Πάσχα

Για τους ανέργους που εργάστηκαν πλήρως από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, θα δοθεί το πλήρες ποσό του Δώρου. Όσοι εργάστηκαν μερικώς, θα λάβουν μειωμένο Δώρο Πάσχα. Αν το διάστημα επιδότησης είναι μικρότερο των τεσσάρων μηνών, το ποσό του Δώρου θα προσαρμοστεί ανάλογα. Για παράδειγμα, για κάθε μήνα επιδότησης, καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Επιδόματα και αλλαγές

Η πιθανή αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να κυμανθεί από 910,8 έως 950,40 ευρώ μεικτά, θα επηρεάσει και το νέο επίδομα ανεργίας, το οποίο θα φτάσει μέχρι τα 1.295 ευρώ. Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας θα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του δικαιούχου και θα μειώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Πώς καταβάλλονται τα επιδόματα

Η διαδικασία καταβολής των επιδομάτων προβλέπεται να είναι ίδια με πέρσι, με τις πληρωμές να γίνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά τους. Πάντως, αναμένεται να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες σύντομα από τη ΔΥΠΑ.

Τα «πασχαλινά» επιδόματα αποτελούν σημαντική ετήσια υποστήριξη για τους ανέργους, συμβάλλοντας στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών κατά την εορταστική περίοδο.

Το νέο επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, η νέα αύξηση που θα γίνει από την 1η Απριλίου 2026 στον κατώτατο μισθό αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω και τον υπολογισμό του νέου επιδόματος ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, δεν αποκλείεται ο υπολογισμός του ποσού του Δώρου Πάσχα να γίνει με βάση το σταθερό μέρος του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας.

Υπενθυμίζεται, πως το σταθερό μέρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές του δικαιούχου και για το πρώτο έτος χορήγησης του επιδόματος ισχύουν τα παρακάτω:

Αρχίζει από το 70% του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου (σε περίπτωση που οι αποδοχές του ήταν μικρότερες από τον κατώτατο μισθό) και μειώνεται σταδιακά στο τέλος της περιόδου επιδότησης. Συγκεκριμένα:

Κατά την περίοδο του πρώτου τριμήνου , το τελικό ποσό επιδότησης ανεργίας ισούται με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου.

, το τελικό ποσό επιδότησης ανεργίας ισούται με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου. Κατά το δεύτερο τρίμηνο της πληρωμής , το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου.

, το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου. Κατά το τρίτο τρίμηνο, το ποσό της επιδότησης ανεργίας πέφτει στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου.

το ποσό της επιδότησης ανεργίας πέφτει στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη .

