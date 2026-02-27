«Υπνοδωμάτια προς πώληση»: Η νέα στρατηγική στην Ευρώπη που αποκαλύπτει την κρίση στέγασης

Σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακές λύσεις στέγασης γίνονται απρόσιτες για πολλούς, νέες καινοτόμες προσεγγίσεις αρχίζουν να αναδύονται στην Ευρώπη. Από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολίτες στρέφονται σε εφευρετικές λύσεις για να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος στέγασης.

Μια νεοφυής προσέγγιση στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η εταιρεία Habitacion.com έχει εισαγάγει μια πρωτοποριακή λύση για άτομα με περιορισμένο εισόδημα, προσφέροντας την πώληση ατομικών υπνοδωματίων σε κοινόχρηστα διαμερίσματα. Οι τιμές για αυτά τα δωμάτια κυμαίνονται γύρω στα 80.000 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με την αγορά ενός ολόκληρου διαμερίσματος. Σύμφωνα με τον Οριόλ Βαλς, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, αυτό το μοντέλο προσαρμόζεται στις σύγχρονες τάσεις, καθώς οι άνθρωποι τείνουν να παντρεύονται και να αποκτούν οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η προσφορά αυτή της Habitacion.com έχει δείξει τεράστια ζήτηση, με τη λίστα αναμονής να περιλαμβάνει ήδη 32.000 άτομα που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητα σε διάφορες ισπανικές πόλεις. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν ερωτηματολόγια συμβατότητας για να εξασφαλίσουν την κατάλληλη συνύπαρξη μεταξύ των αγοραστών.

Πρωτοβουλίες για συνεργατική αγορά

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Fairview, μια κατασκευαστική εταιρεία, προσφέρει το πρόγραμμα «Γίνετε Φίλοι», όπου φίλοι μπορούν να αγοράσουν από κοινού ένα ακίνητο με νομική υποστήριξη, καλύπτοντας έως και 2.000 στερλίνες σε νομικά έξοδα. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει την απόκτηση ακινήτων σε μια εποχή όπου οι τιμές είναι απαγορευτικές για τους περισσότερους.

Παράλληλα, οι τράπεζες στη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να επανεισάγουν δάνεια με μηδενικές ή μικρές καταθέσεις. Αν και αυτά τα δάνεια έχουν υψηλότερο κόστος και απαιτούν σταθερό εισόδημα, προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία για νέους ανθρώπους που επιθυμούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι χωρίς προκαταβολή.

Εναλλακτικές επενδύσεις στην αγορά ακινήτων

Η PropHero δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους να αγοράσουν μερίδιο σε κτίρια ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιρλανδία, με αρχική επένδυση από 20.000 ευρώ. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους επενδυτές να επωφεληθούν από τα έσοδα των ενοικίων, ενώ παράλληλα προσφέρει μια εναλλακτική λύση για όσους δεν μπορούν να αγοράσουν ένα ακίνητο εξ ολοκλήρου.

Οι νέες αυτές στρατηγικές αντικατοπτρίζουν μια αγορά που εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Καθώς οι παραδοσιακές λύσεις στέγασης γίνονται ολοένα πιο δύσκολες στην πρόσβαση, αυτές οι εναλλακτικές παρέχουν διέξοδο για άτομα και οικογένειες που επιδιώκουν να αποκτήσουν μια σταθερή κατοικία.

