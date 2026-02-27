Με την προοπτική της οικονομικής ενίσχυσης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η κυβέρνηση εξετάζει τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος ενόψει του Πάσχα του 2026. Η απόφαση αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και ο πληθωρισμός πιέζουν έντονα τους πολίτες.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το έκτακτο επίδομα Πάσχα αναμένεται να κυμαίνεται από 100 έως 250 ευρώ, ανάλογα με τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων. Οι ομάδες που ενδέχεται να επωφεληθούν από αυτή την ενίσχυση περιλαμβάνουν τους ωφελούμενους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, καθώς και τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού Α21 με οικογενειακό εισόδημα έως 10.500 ευρώ ετησίως. Επίσης, στις συζητήσεις περιλαμβάνονται οι μακροχρόνια άνεργοι (12–24 μηνών) χωρίς άλλη επιδότηση και με ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ, όπως και οι συνταξιούχοι με αποδοχές έως περίπου 700 ευρώ, οι οποίοι δεν έλαβαν ετήσια αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς.

Οι προϋποθέσεις και οι τελικές αποφάσεις

Η τελική απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος αναμένεται να ληφθεί με τη συνεκτίμηση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η επικύρωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από τη Eurostat, κάτι που θα αποσαφηνιστεί λίγο πριν το Πάσχα. Η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος ενδέχεται να οριστεί έως και τις 12 Απριλίου, προσφέροντας ανακούφιση στους δικαιούχους κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών.

Ιστορικό προηγούμενων ετών

Η χορήγηση έκτακτων επιδομάτων κατά την περίοδο του Πάσχα δεν αποτελεί κάτι καινούργιο. Το 2022, το αντίστοιχο επίδομα είχε δοθεί στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού. Το 2025, το επίδομα είχαν λάβει οι άνεργοι ναυτικοί που πληρούσαν τα κριτήρια.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος στηρίζεται στις θετικές επιδόσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης για παροχή «κοινωνικού μερίσματος» σε πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο υπουργός Οικονομικών έχει δηλώσει ότι το κράτος δεσμεύεται να επιστρέψει τα οφέλη της οικονομικής ανάκαμψης στην κοινωνία, ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες.

Προοπτικές και επιφυλάξεις

Παρά τις θετικές προθέσεις, η εφαρμογή του μέτρου δεν είναι απαλλαγμένη από προκλήσεις. Η ακριβής λίστα των δικαιούχων και τα κριτήρια επιλογής δεν έχουν καθοριστεί πλήρως, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν πιο αυστηρά περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, η πολιτική ηγεσία είναι επιφυλακτική, αναμένοντας τα αποτελέσματα από την επίσημη πιστοποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων, προκειμένου να αποφευχθούν υπερβάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική σταθερότητα.

Η χορήγηση του έκτακτου επιδόματος Πάσχα αποτελεί μια κίνηση που θα τονώσει την αγοραστική δύναμη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προσφέροντας τους την απαραίτητη στήριξη σε μια περίοδο υψηλών οικονομικών προκλήσεων.

