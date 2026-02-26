«Τειρεσίας» για ενοικιαστές: Τι αλλάζει από την 1η Απριλίου για όσους δεν πληρώνουν

Μια σημαντική ανατροπή στην αγορά των ακινήτων έρχεται από την 1η Απριλίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο που αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής της συνέπειας των ενοικιαστών. Πρόκειται για μια κίνηση που στοχεύει στην προστασία των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέα δεδομένα για τις μισθώσεις στην Ελλάδα, εισάγοντας ουσιαστικά έναν «Τειρεσία» για τα ενοίκια.

Το νέο ψηφιακό σύστημα και η καταγραφή των οφειλών

Το νέο σύστημα θα λειτουργεί ως μια βάση δεδομένων όπου θα καταγράφονται οι κακοπληρωτές ενοικιαστές, δηλαδή όσοι συστηματικά αποφεύγουν να καταβάλλουν το μίσθωμα. Η πλατφόρμα αυτή θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ελέγχουν το «ιστορικό» των υποψήφιων ενοικιαστών πριν προχωρήσουν στην υπογραφή ενός συμβολαίου.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, διαμορφώνεται μέσα από συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας:

Η «μαύρη λίστα»: Στο σύστημα θα εισάγονται τα στοιχεία ενοικιαστών για τους οποίους έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω οφειλών.



Διαβάθμιση κινδύνου: Οι ενοικιαστές θα αξιολογούνται με βάση τη συνέπειά τους, δημιουργώντας ένα προφίλ αξιοπιστίας που θα συνοδεύει κάθε μελλοντική τους αναζήτηση στέγης.



Πρόσβαση στα δεδομένα: Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, διασφαλίζοντας ότι το ακίνητό τους δεν θα καταλήξει σε άτομα με ιστορικό στρατηγικών κακοπληρωτών.

Οι αλλαγές από την 1η Απριλίου και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς η εφαρμογή του μέτρου φέρνει στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, αλλά αποτελεί τη δικλείδα ασφαλείας του συστήματος, είναι ότι η εγγραφή στον «Τειρεσία» ενοικίων δεν θα γίνεται αυθαίρετα από τον κάθε ιδιοκτήτη, αλλά θα απαιτείται η ύπαρξη επίσημων νομικών εγγράφων.

Οι αλλαγές που έρχονται στοχεύουν στα εξής:

Μείωση του ρίσκου: Οι ιδιοκτήτες θα νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια να διαθέσουν τα κλειστά ακίνητά τους στην αγορά, ελπίζοντας ότι αυτό θα αυξήσει την προσφορά.

Επιβράβευση των συνεπών: Οι ενοικιαστές που πληρώνουν στην ώρα τους θα έχουν ένα «καθαρό» προφίλ, το οποίο θα λειτουργεί ως διαβατήριο για καλύτερες τιμές ή ευνοϊκότερους όρους μίσθωσης.

Εκκαθάριση της αγοράς: Το μέτρο αναμένεται να απομονώσει εκείνους που εκμεταλλεύονται τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες για να μένουν σε σπίτια χωρίς να πληρώνουν.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται από τον Απρίλιο αναμένεται να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στις μισθώσεις, αν και μένει να φανεί στην πράξη πώς θα επηρεάσει τις τιμές των ενοικίων και τις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

