Φορολοταρία ΑΑΔΕ Ιανουαρίου: Ένας κερδίζει 50.000€ – Δείτε αν είστε στους 556 τυχερούς

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τους νέους νικητές της μηνιαίας φορολοταρίας, με έναν υπερτυχερό να λαμβάνει 50.000 ευρώ και εκατοντάδες άλλους να απολαμβάνουν μικρότερα χρηματικά ποσά.

Νέα φορολοταρία: Κέρδη και διαδικασία

Η πιο πρόσφατη κλήρωση της ΑΑΔΕ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας έναν τυχερό που κερδίζει 50.000 ευρώ. Επιπλέον, 555 φορολογούμενοι κέρδισαν ποσά που κυμαίνονται από 1.000 έως 20.000 ευρώ. Η κλήρωση βασίζεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025. Οι τυχεροί λαχνοί δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να ελέγξουν την τύχη τους.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς εδώ.

Στο site της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Πώς λειτουργεί η φορολοταρία

Η συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση γίνεται αυτόματα για όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Ποσά και προθεσμίες

Οι μηνιαίες κληρώσεις της ΑΑΔΕ προσφέρουν στους νικητές τα εξής ποσά: ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε τυχεροί λαμβάνουν από 20.000 ευρώ, 50 άτομα κερδίζουν 5.000 ευρώ έκαστος και 500 άτομα απολαμβάνουν 1.000 ευρώ έκαστος. Οι νικητές που δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να το πράξουν εντός τριών μηνών μέσω του TAXISnet.

Συμμετοχή και ευκαιρίες

Η φορολοταρία της ΑΑΔΕ αποτελεί ένα κίνητρο για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι δημόσιες κληρώσεις προσφέρουν μια ευκαιρία σε όλους τους φορολογούμενους να κερδίσουν σημαντικά χρηματικά ποσά, υποστηρίζοντας παράλληλα τον έλεγχο των συναλλαγών και τη διαφάνεια.

