Με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση μιας σειράς μέτρων που στοχεύουν στην ανακαίνιση και εκμετάλλευση κλειστών ακινήτων. Αυτή η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την διαθεσιμότητα προσβάσιμων κατοικιών και να μειώσει τις τιμές των ενοικίων.

Πρόγραμμα «Ανακαίνιση-Επιδότηση»

Την άνοιξη, θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανακαίνισης με προϋπολογισμό περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Τα νοικοκυριά που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση έως και 90% για την ανακαίνιση των ακινήτων τους, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ. Η προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους προλάβουν να υποβάλουν νωρίς την αίτησή τους.

Νέα κίνητρα στην κατασκευαστική αγορά

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» εισάγει κίνητρα για νομικά πρόσωπα στον κατασκευαστικό κλάδο, ενθαρρύνοντας την κατασκευή ή την μετατροπή κτιρίων σε οικιστικά ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση. Τα εισοδήματα από τα ενοίκια που θα προκύψουν θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών, καθιστώντας το ένα ελκυστικό μοντέλο για επενδύσεις.

Υποστήριξη για δημόσιους υπαλλήλους

Η κυβέρνηση θεσπίζει επίσης την επιστροφή δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που νοικιάζουν κατοικίες εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αυτό το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει περίπου 50.000 δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Επιδόματα για οικονομικά ασθενέστερους

Κάθε Νοέμβριο, ενοικιαστές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια θα λαμβάνουν επίδομα ίσο με ένα ενοίκιο για την υποστήριξη των στεγαστικών τους εξόδων.

Ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η κυβέρνηση θέτει περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αθήνας. Σε περίπτωση μεταβίβασης, τα ακίνητα στις περιοχές με περιορισμούς διαγράφονται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης, να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών και να μειωθούν τα ενοίκια, επηρεάζοντας θετικά την αγορά ακινήτων και τη ζωή των πολιτών.

